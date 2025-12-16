КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Disney планирует фильм про Гастона из «Красавицы и чудовища»

Кот-император
16 декабря 09:00
429
1 минута на чтение
Студия Disney планирует снять сольный фильм о злодее Гастоне из мультфильма «Красавица и чудовище». Фильм не будет связан с живым ремейком этого мультфильма, и Гастона вряд ли снова сыграет Люк Эванс. Сценарий приквела пишет (вернее, переписывает работу предыдущих сценаристов) Дейв Каллахам («Мортал Комбат», «Человек-паук: Паутина вселенных»), а продюсером назначена Мишель Рейван (работала над диснеевскими «Звёздными войнами», в том числе сериалом «Андор»)
В прошлом Disney уже выпускал подобные фильмы — «Малефисента» (2014) о злодейке из «Спящей красавицы» и «Круэлла» (2021) о злодейке «101 далматинца». Но в последние годы в репертуаре студии преобладали обычные ремейки анимационной классики.

«Малефисента: Владычица тьмы». Как сделать из сказки концлагерь для феечек

Ксения Аташева

15.10.2019

17402

Если хотите получить от фильма удовольствие — выключайте на входе мозги! Иначе поведение героев их вынесет.

«Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности

Алексей Ионов

03.06.2021

62289

Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

