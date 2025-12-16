Disney планирует фильм про Гастона из «Красавицы и чудовища»

Студия Disney планирует снять сольный фильм о злодее Гастоне из мультфильма «Красавица и чудовище». Фильм не будет связан с живым ремейком этого мультфильма, и Гастона вряд ли снова сыграет Люк Эванс. Сценарий приквела пишет (вернее, переписывает работу предыдущих сценаристов) Дейв Каллахам («Мортал Комбат», «Человек-паук: Паутина вселенных»), а продюсером назначена Мишель Рейван (работала над диснеевскими «Звёздными войнами», в том числе сериалом «Андор»)
В прошлом Disney уже выпускал подобные фильмы — «Малефисента» (2014) о злодейке из «Спящей красавицы» и «Круэлла» (2021) о злодейке «101 далматинца». Но в последние годы в репертуаре студии преобладали обычные ремейки анимационной классики.