Джа-Джа Бинкс возвращается — и сам помогает писать свою историю





Уже не раз писали о том, что после волны хейта в адрес персонажа Бест пережил тяжёлые эмоциональные последствия. К счастью, время залечило часть ран, и теперь фанаты признают в нём талантливого актёра, которому просто досталась крайне странная роль.

Главная интрига выпуска — соавтором одной из историй стал Ахмед Бест, актёр, озвучивший Джа-Джа Бинкса в приквелах и сыгравший джедая Келлерана Бека в шоу Star Wars: Jedi Temple Challenge и 20-м эпизоде «Мандалорца». Сюжет будет вращаться вокруг этих двух героев.