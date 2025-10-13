КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Как «Трон: Арес» эффектно убивает ностальгию по 80-м
Какие фильмы смотреть в октябре 2025 в кино? Неужели никакие?
Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
За что я люблю Кристофера Нолана и его фильмы
Как рождалась «Месть ситхов»: прежний финал «Звёздных войн»
Джа-Джа Бинкс возвращается — и сам помогает писать свою историю

Андрей Квасков
13 октября 14:49
1 минута на чтение
Вчера на Comic Con в Нью-Йорке Marvel представила Star Wars: Jar Jar Binks #1 — ваншот, полностью посвящённый самому противоречивому герою далёкой галактики.

Главная интрига выпуска — соавтором одной из историй стал Ахмед Бест, актёр, озвучивший Джа-Джа Бинкса в приквелах и сыгравший джедая Келлерана Бека в шоу Star Wars: Jedi Temple Challenge и 20-м эпизоде «Мандалорца». Сюжет будет вращаться вокруг этих двух героев.

Уже не раз писали о том, что после волны хейта в адрес персонажа Бест пережил тяжёлые эмоциональные последствия. К счастью, время залечило часть ран, и теперь фанаты признают в нём талантливого актёра, которому просто досталась крайне странная роль.
Star Wars: Jar Jar Binks #1 поступит в продажу в феврале.

Андрей Квасков
