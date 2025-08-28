Джеки Чан работает над трюками «Человека-паука: Новый день»

Актёр и каскадёр Джеки Чан рассказал, что его каскадёрская группа участвует в постановке трюков супергеройского фильма «Человек-паук: Новый день». Он рассказал в интервью:
Джеки Чан
Я поехал в Лондон и посетил съёмки. Моя каскадёрская команда Джеки Чана занималась съёмками «Человека-паука», а я был постановщиком трюков в команде. Я сходил посмотреть их репетиции, и режиссёр был в восторге, когда увидел меня.
По слухам, Чан работал над постановкой ключевых боевых сцен, в том числе схватки с участием Человека-Паука, Карателя и Халка.
Это не первый случай, когда команда Чана участвует в крупной франшизе. Сам он участвовал в создании сериала «Карате-пацан: Легенды», а член его команды Брэд Аллан был постановщиком трюков в «Шан-чи», предыдущем фильме режиссёра Дестина Дэниела Креттона, снимающего «Паука».
