Новинки

Как в Disney меняется власть: всё о новом руководстве
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го? Мировые премьеры: инди-фантастика для киноманов
Какие фильмы смотреть в феврале 2026-го в кино? Ужасающие русские сказки и зарубежные ужасы
Для «Чужестранки» сняли несколько разных финалов. Никто не знает, какой настоящий

Кот-император
11 февраля 14:40
184
1 минута на чтение
В этом году на 8 сезоне должен завершиться многолетний сериал «Чужестранка» — история девушки из XX века, провалившейся на столетия назад и встретившей в прошлом свою любовь. Премьера финального сезона запланирована на март. Чем именно закончится сериал — не знают даже сыгравшие в нём актёры. В этом признался сыгравший одну из главных ролей Сэм Хьюхан.
Шоураннер Мэттью Б. Робертс подтвердил, что создатели специально сняли несколько версий финала, чтобы никто не мог проспойлерить концовку.
Лишь небольшая горстка людей знают всё от начала до конца. Думаю, придержав это за пазухой и устроив сюрприз множеству людей, мы сделали её немножко более особенной.
Сериал основан на книгах Дианы Гэблдон, но финал не выйдет подсмотреть и в книгах — серия тоже ещё не закончена. Только в прошлом году писательница объявила название финальной, десятой книги «Благословение уходящему воину». Вполне возможно, что на экране и на страницах «Чужестранка» закончится по-разному. Сама Гэблдон заявила, что её концовка «будет куда более сложной, чем в шоу».

«Чужестранка: Кровь от крови моей». Первые впечатления: Шотландия та же, герои другие

Алексей Ионов

29.08.2025

29931

Навек простись, Шотландский край, с твоею древней славой…

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 267 (февраль 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Шоураннер «Рыцаря Семи королевств» признал пару ошибок и ответил на вопросы фанатов

В «Последнем Ронине» должна была появиться Эйприл из первой экранизации!

Мультфильм о тайских духах от создателей «Вселенной Стивена» отменен
Будущее проекта под вопросом.

Майк Флэнаган снимет новую «Мглу» по Стивену Кингу
Интересно, какую концовку он выберет?

Пьесу-приквел к «Очень странным делам» выпустят на Netflix
Съёмки уже идут.

Вышла короткометражка по Black Myth: Zhong Kui

Встречайте Чоппера в трейлере второго сезона «Ван-Писа» от Netflix

Режиссер «Призрака в доспехах» не считал свое аниме киберпанком — и не интересуется им
«Я не хочу жить в мире, похожем на свалку».

Сценарист «Стального алхимика» 2003 года: автор манги дал нам четкие указания

В сериале по «Гарри Поттеру» покажут приватную жизнь Драко Малфоя
«Вы начнёте понимать, каков он на самом деле».
