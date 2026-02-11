Для «Чужестранки» сняли несколько разных финалов. Никто не знает, какой настоящий

В этом году на 8 сезоне должен завершиться многолетний сериал «Чужестранка» — история девушки из XX века, провалившейся на столетия назад и встретившей в прошлом свою любовь. Премьера финального сезона запланирована на март. Чем именно закончится сериал — не знают даже сыгравшие в нём актёры. В этом признался сыгравший одну из главных ролей Сэм Хьюхан.

Шоураннер Мэттью Б. Робертс подтвердил, что создатели специально сняли несколько версий финала, чтобы никто не мог проспойлерить концовку.

Лишь небольшая горстка людей знают всё от начала до конца. Думаю, придержав это за пазухой и устроив сюрприз множеству людей, мы сделали её немножко более особенной.

Сериал основан на книгах Дианы Гэблдон, но финал не выйдет подсмотреть и в книгах — серия тоже ещё не закончена. Только в прошлом году писательница объявила название финальной, десятой книги «Благословение уходящему воину». Вполне возможно, что на экране и на страницах «Чужестранка» закончится по-разному. Сама Гэблдон заявила, что её концовка «будет куда более сложной, чем в шоу».

Читайте также «Чужестранка: Кровь от крови моей». Первые впечатления: Шотландия та же, герои другие Алексей Ионов 29.08.2025 29931 Навек простись, Шотландский край, с твоею древней славой…

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.