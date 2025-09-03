Добротный хоррор — первые оценки Cronos: The New Dawn

Средний рейтинг PS5-версии на сайте Metacritic составил 79 баллов из 100 на основе 39 рецензий.





Рецензенты заметили сильное влияние Resident Evil 4 и Dead Space, но мнения разделились. Одни критики сочли игру слишком знакомой, другие — удачным сочетанием классики и собственного авторского стиля.





Особенно похвалили сеттинг постапокалиптической Польши и сюжет о Скиталице, которая путешествует во времени ради спасения важных людей. История показалась интригующей, но временами излишне запутанной и опирающейся на избитые приёмы.







К достоинствам отнесли красивую картинку с рейтрейсингом, атмосферный звук, проработанные локации, разнообразных врагов и интересных боссов. В среднем проект предлагает около 10–15 часов геймплея, способных увлечь поклонников хорроров.







Минусов тоже оказалось немало: затянутые и скучные переходы между боями, однообразные сражения, быстро приедающаяся механика сжигания трупов, а также отсутствие гибкой настройки сложности и технические проблемы. В итоге проект назвали добротным, но не революционным хоррором, который приятно пройти, не ожидая от него свежих идей.







Релиз Cronos: The New Dawn состоится 5 сентября на PC, PS5 и Xbox Series. Те, кто предзаказал Deluxe-издание, уже могут начать играть.



