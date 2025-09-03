КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2025? Мировые премьеры
Какие фильмы смотреть в кино в сентябре 2025? У нас — раньше, чем в Америке!
«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино

Классика

«Оно»: отличия и тайные связи книги и фильма
«Матрица»: как создавался культовый фильм. 15 лет как ложки нет
Новости

Добротный хоррор — первые оценки Cronos: The New Dawn

Андрей Квасков
3 сентября 18:23
2 минуты на чтение
В сети появились первые обзоры Cronos: The New Dawn — нового проекта от студии Bloober Team. Средний рейтинг PS5-версии на сайте Metacritic составил 79 баллов из 100 на основе 39 рецензий.

Рецензенты заметили сильное влияние Resident Evil 4 и Dead Space, но мнения разделились. Одни критики сочли игру слишком знакомой, другие — удачным сочетанием классики и собственного авторского стиля.

Особенно похвалили сеттинг постапокалиптической Польши и сюжет о Скиталице, которая путешествует во времени ради спасения важных людей. История показалась интригующей, но временами излишне запутанной и опирающейся на избитые приёмы.

К достоинствам отнесли красивую картинку с рейтрейсингом, атмосферный звук, проработанные локации, разнообразных врагов и интересных боссов. В среднем проект предлагает около 10–15 часов геймплея, способных увлечь поклонников хорроров.

Минусов тоже оказалось немало: затянутые и скучные переходы между боями, однообразные сражения, быстро приедающаяся механика сжигания трупов, а также отсутствие гибкой настройки сложности и технические проблемы. В итоге проект назвали добротным, но не революционным хоррором, который приятно пройти, не ожидая от него свежих идей.

Релиз Cronos: The New Dawn состоится 5 сентября на PC, PS5 и Xbox Series. Те, кто предзаказал Deluxe-издание, уже могут начать играть.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Андрей Квасков
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

«Вы готовы?» — трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя: Храм из костей»

Новости

Кто играет Майю Глумову в сериале по Стругацким
Юлия Снигирь ранее сыграла Раду из «Обитаемого острова».

Новости

Как выглядит спектакль «Пехотная баллада» по Терри Пратчетту
Фото с премьеры в Шотландии.

Новости

Автор «Рассказа служанки» высмеяла запрет книги, написав рассказ. Запрет сняли!
Маргарет Этвуд обрушилась на правительство с помощью соцсетей.

Новости

Первый трейлер «Марвел Зомби»

Новости

Paramount снимет фильм по Call of Duty

Новости

Первые кадры фильма «28 лет спустя: Храм из костей»
Премьера 16 января.

Новости

Кейпоп-группы EVERGLOW и 8TURN стали хедлайнерами «Фандом Феста ВКонтакте»

Новости

В киноадаптации «Долгой прогулки» изменили одно правило лора по просьбе Стивена Кинга
Автор также попросил сохранить уровень жестокости из книги.

Новости

«A Sinistra»: о чём новая книга Виктора Пелевина
А также дата выхода и обложка.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты