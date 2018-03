Доктор Кто и Гарри Поттер стали чёрными на этих плакатах

На автобусных остановках Южного Лондона на этой неделе появились постеры к фильмам и сериалам, в том числе к «Гарри Поттеру», где все герои — чёрные. Так их создатели хотели привлечь внимание к недостатку репрезентации в кино и сериалах. Текст на постерах гласит, что если эти изображения вас удивляют — это потому, на кино- и телеэкранах редко показывают чёрных.

