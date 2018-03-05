Доктор Кто и Гарри Поттер стали чёрными на этих плакатах

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На автобусных остановках Южного Лондона на этой неделе появились постеры к фильмам и сериалам, в том числе к «Гарри Поттеру», где все герои — чёрные. Так их создатели хотели привлечь внимание к недостатку репрезентации в кино и сериалах. Текст на постерах гласит, что если эти изображения вас удивляют — это потому, на кино- и телеэкранах редко показывают чёрных.

Благодаря @AdvocacyAcademy и @SpecialPatrols появилось СЕМЬ таких постеров… поможете сделать остальные?

Как сообщает Guardian, эти постеры — работа группы Legally Black, состоящей из 4 подростков из Брикстона. Сделаны они были по поручению Академии адвокатуры — группы, которая помогает подросткам направлять свой гнев на политическую активность. Legally Black в основном сосредоточились на британских фильмах и телешоу, таких как «007: Координаты «Скайфолл», «Гарри Поттер и дары смерти», «Доктор Кто», «Молокоссосы» и «Титаник».

Цель этого проекта — привлечь внимание к тому, что в британских фильмах и сериалах слабо представлены чернокожие. Правда, с этим утверждением можно поспорить. Да, по стастистике всего примерно 13% британских фильмов за последнее десятилетие имели одним из главных героев темнокожего. Но, учитывая, что афробританцы составляют всего 3% от населения Соединённого Королевства, они представлены в массовой культуре даже больше, чем в реальности.

Изначально постеры были сделаны для украшения комнат, но потом их нашла «подрывная рекламная организация» Special Group Patrol и разместила их на автобусных остановках в Брикстоне как настоящую рекламную кампанию.

Доктор Кто и Гарри Поттер стали чёрными на этих плакатах 1

1 Доктор Кто и Гарри Поттер стали чёрными на этих плакатах Доктор Кто и Гарри Поттер стали чёрными на этих плакатах 2 Доктор Кто и Гарри Поттер стали чёрными на этих плакатах 3

А помните?

Гермиона станет чернокожей 3

Гермиона станет чернокожей

 21.12.2015

Но только в пьесе.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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