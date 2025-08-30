Доктор Кто вернётся на Хэллоуин в аудиопьесе

К этому Хэллоуину BBC готовит специальную тематическую антологию из четырёх аудиопьес по сериалу «Доктор Кто». Она называется «Хэллоуин: Дым в море и другие истории». Аннотация описывает сюжеты так:
«Дым в море»: Первый Доктор и Додо прибывают на шотландский остров в 19 веке. Местные жители выжигают водоросли — и вскоре герои понимают, что дым вызывает на острове жуткие метаморфозы.
«Выбор тусовки»: Кейт Стюарт и Осгуд попадают на хэллоуинскую вечеринку, где хозяйка пытается помириться с подругой, а загадочные соседи хотят только жрать.
«Король чащи»: Восьмой Доктор и Дерзость Монтегю следуют странному видению и попадают на грузовой звездолёт «Вальпургия-9», дрейфующий в космосе. Пытаясь помочь команде, они сталкиваются с таинственным Королём Чащи.
«Ловушка Мерлина»: спелеологи отправляются в Пещеры Мерлина, где встречают самого волшебника, который не желает их видеть в своих владениях. В этой истории появляется Двенадцатый Доктор.
Восьмого Доктора озвучит Пол Макганн, который играл его в телефильме.
Первого Доктора озвучивает Стивен Нунан, а Двенадцатого — Джон Калшоу. Все они — постоянные актёры озвучания аудиопьес.
