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    Новости

    «Довод» хорошо стартовал в российском прокате. Фильм уже собрал 36 млн рублей

    4 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    04.09.2020
    2251
    0 минут на чтение
    «Довод» хорошо стартовал в российском прокате. Фильм уже собрал 36 млн рублей

    По данным ЕАИС, «Довод» Кристофера Нолана успешно стартовал в российском прокате. К 8 часам утра 4 сентября блокбастер собрал 36,5 миллионов рублей.

    Отмечается, что это на 82% больше, чем было у «Вратаря галактики» на прошлой неделе в день премьеры.

    Более точными цифрами «Каро Премьер» поделится ближе к вечеру. Но уже сейчас понятно, что картина принесла кинотеатрам России примерно 80% от общих сборов за 3 сентября.

    А «Новые мутанты», вышедшие в один день с «Доводом», показали слабый результат — в четверг фильм заработал всего 5 миллионов рублей.

    Прежде аналитики предположили, что в первый день картина Нолана соберет 100 миллионов рублей, а за все время — 500 миллионов.

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     Евгений Пекло |  27.08.2020

    Готовьтесь напрячь мозг! Смотреть этот фильм нужно не для отдыха, а чтобы обсуждать и разбирать по кадрам.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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