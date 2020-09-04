«Довод» хорошо стартовал в российском прокате. Фильм уже собрал 36 млн рублей

По данным ЕАИС, «Довод» Кристофера Нолана успешно стартовал в российском прокате. К 8 часам утра 4 сентября блокбастер собрал 36,5 миллионов рублей.
Отмечается, что это на 82% больше, чем было у «Вратаря галактики» на прошлой неделе в день премьеры.
Более точными цифрами «Каро Премьер» поделится ближе к вечеру. Но уже сейчас понятно, что картина принесла кинотеатрам России примерно 80% от общих сборов за 3 сентября.
А «Новые мутанты», вышедшие в один день с «Доводом», показали слабый результат — в четверг фильм заработал всего 5 миллионов рублей.
Прежде аналитики предположили, что в первый день картина Нолана соберет 100 миллионов рублей, а за все время — 500 миллионов.
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