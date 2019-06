20 июня в сети появились первые отзывы на вторую часть «Человека-паука» с Томом Холландом. Критики в соцсетях кратко поделились впечатлениями с премьеры — они хвалят дуэт актёров, третий акт картины, камео, сцены после титров и показанные последствия после «Мстителей: Финал». Перед создателями стояла непростая задача — с одной стороны, придумать увлекательный сюжет для Паучка, и, с другой, создать эпилог к «Финалу».

absolutely loved #SpiderManFarFromHome. Captures the spirit of the comics and mixes in some amazing movie magic. The second the film ended I wanted to watch it again. #JakeGyllenhaal is fantastic as Mysterio. pic.twitter.com/4ZYaS0L8mf — Steven Weintraub (@colliderfrosty) June 19, 2019

В полном восторге от «Человека-паука: Вдали от дома». Фильм улавливает дух комиксов и преобразует его в некую невероятную магию кино. Второй фильм, который я захотел после просмотра глянуть ещё раз. Джейк Джилленхол — фантастический Мистерио.

Absolutely loved SPIDER-MAN: FAR FROM HOME. I’m a huge Mysterio fan and Gyllenhaal nails him. Also the movie is very clever (and funny) how it handles the fallout post ENDGAME in explaining how this world works now. — Mike Ryan (@mikeryan) June 19, 2019

В полном восторге от «Человека-паука: Вдали от дома». Я большой поклонник Мистерио, и Джилленхол потрясающе его показал. А ещё фильм получился умным (и забавным) в том, как он объясняет последствия «Финала» и устройство нынешнего мира.

Oh and for me SPIDER-MAN: FAR FROM HOME had three legit “holy shit” shocking moments. — Mike Ryan (@mikeryan) June 19, 2019

И, что очевидно, раз уж задействован Мистерио, в фильме есть несколько отличных причудливых сцен. Если честно, мне всегда казалось, что фильм с Мистерио невозможно снять, но Джон Уоттс и его команда смогли. И да, фильм подарил мне три шокирующих «какого хрена?» сцены.

Эпилог, в котором мы нуждались после «Финала», проблеск того, как теперь выглядит мир. Возможно, стоило пойти дальше с эмоциональной аркой Питера, но из фильма буквально прут тепло, юмор и неловкая подростковая любовь. Плюс Джейк Джи — идеальное попадание в роль.

Spider-Man: Far From Home made me smile from start to finish. Its got huge reveals and exciting set pieces but the way it builds off Endgame to to dive deeper into Peter’s emotions is really what make it soar. Mysterio also rules. I can’t wait to see it again. pic.twitter.com/FvP3B53MOX — Germain Lussier (@GermainLussier) June 19, 2019

Улыбался на «Человеке-пауке: Вдали от дома» от начала и до конца. В фильме много откровений и увлекательных сцен, по-настоящему выдающейся картину делает то, как создатели используют последствия «Финала», чтобы глубже раскрыть эмоции Питера. Мистерио тоже рулит. Не могу дождаться возможности снова посмотреть фильм.

A reaction tweet: #SpiderManFarFromHome is wonderful. It’s funny and clever and filled with smart twists. (It also made me have incredibly visceral memories of class trips of yore.) I didn’t leave the theater sad! I am not worried about superheroes’ emotional states! Zendaya!! — Kate Erbland (@katerbland) June 19, 2019

«Человек-паук: Вдали от дома» чудесный. Это забавный и умный фильм, в нём полно отличных сюжетных поворотов. (Картина также оживила в памяти несколько воспоминаний о невероятных школьных поездках). Я не ушла из кинотеатра грустной! Я не переживаю из-за эмоционального состояния супергероев! Зендая!

#SpiderManFarFromHome had the difficult task of following two epic Avengers movies AND Spider-Verse and succeeds by telling a smaller, classical story about Peter Parker caught between what he wants and what responsibility demands. Pure cat(spider)nip for Spidey fans like me. pic.twitter.com/G2a4p6YhAr — Matt Singer (@mattsinger) June 19, 2019

Перед авторами «Вдали от дома» стояла сложная задача, ведь их фильм выходил после эпичных «Мстителей: Финал» и мультфильма «Через вселенные». И они с нею справились! Они рассказали умную и классическую историю о Питере Паркере, застрявшего между своими желаниями и ответственностью перед миром. Чистая приманка для фанатов Спайди вроде меня.

#SpiderManFarFromHome isn't quite as wonderful as Homecoming, but it's a really strong, endearing sequel that delivers some excellent moments in its second half in particular. It commendably furthers Peter's story while laying groundwork for what's next in a notably deft way. — Eric Goldman (@TheEricGoldman) June 19, 2019

«Вдали от дома» не такой классный, как «Возвращение домой», но это крепкий сиквел, который преподносит несколько блестящих сцен, особенно во второй половине. Он достойно продолжает историю Питера, при этом грамотно закладывает фундамент для следующих фильмов.

Not using hyperbole: #FarFromHome is the best superhero movie of 2019. Yes, including #Endgame. Like #Homecoming the characters are funny/delightful, themes are very right now & it throws many a curveball at both Peter & the audience. 3rd act set piece is ingenious! Also #Cameos! — Max Evry (@maxevry) June 19, 2019

Не преувеличиваю — это лучший супергеройский фильм 2019-го. Да, он обошёл «Финал». Персонажи из «Возвращения домой» забавны и восхитительны, темы очень актуальны, а ещё фильм много раз удивляет — как Питера, так и аудиторию. Экшен-сцена в третьем акте изобретательная! И да, камео!

Ok friends. #SpiderManFarFromHome is jaw dropping. First half is a lot of fun, coasting on the good vibes of the HOMECOMING cast. But that second half is EXTRAORDINARY, delivering the BEST Spidey action ever. Most SHOCKING ending in a Spider-Man movie ever. Fans will flip out! pic.twitter.com/VcZR3egUWs — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) June 19, 2019

От «Вдали от дома» у меня отвисла челюсть. Первая половина очень забавная, отличная работа с актёрами из первой части. Но вторая половина выдающаяся! Она преподносит лучший экшен со Спайди за всю историю! Самая шокирующая концовка фильма про Человека-паука. Фанаты будут в восторге!

СМИ также сообщают, что в фильме две сцены после титров — о них зрители тоже отзываются с восторгом.

В российском прокате «Вдали от дома» выходит 4 июля.