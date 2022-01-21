    3
    Новости

    Дженсену Эклсу было непросто получить роль Солдатика в «Пацанах»

    21 января 2022
    21.01.2022
    2096
    0 минут на чтение
    1

    Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс признался, что ему было непросто получить роль Солдатика в третьем сезоне «Пацанов» от Amazon.

    И работа с Эриком Крипке в течение 15 сезонов «Сверхъестественного» несильно помогла ему, потому что продюсеры хотели взять более знаменитого актёра.

    Студия вела переговоры с некоторыми актёрами, которые были известнее меня. Продюсеры хотели пригласить их в третий сезон. Поэтому Эрик сказал мне: «Послушай, я знаю, что ты справишься, но нам нужно их убедить».

    На пробах Дженсен отыгрывал сцену между Солдатиком и Билли Бутчером. И, судя по всему, с первого раза сделать это не получилось. Однако в конечном итоге Крипке решил, что у актёра всё получилось.

    Читайте также

    Illuminerdi: Знакомьтесь, главные герои спин-оффа «Пацанов» про колледж супергероев

    СМИ: Знакомьтесь, главные герои спин-оффа «Пацанов» про колледж супергероев

     Кот-император |  04.03.2021

    Близнецы азиатского происхождения, бывшая героиня собственного шоу и звезда всего колледжа, который может стать настоящим супером.

    Первый тизер Diabolical — анимационной антологии во вселенной «Пацанов»

    Первый тизер Diabolical — анимационной антологии во вселенной «Пацанов»

     Кот-император |  19.01.2022

    Премьера состоится 4 марта на Amazon Prime Video.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало! 4
    0
    24617
    «King’s Man: Начало»: Распутина мало!

    Приквел шпионской франшизы меняет время действия и отказывается от привычных черт серии.

    Лучшие аниме-сериалы 2021 года 12
    0
    29710
    Лучшие аниме-сериалы 2021 года

    Тут и военная драма с мехами, и советские вампиры-космонавты, и зомби-айдолы, и даже неожиданно умный детектив про фурри. 

    Музыка-2021: любимые релизы редакции 17
    0
    116113
    Музыка-2021: любимые релизы редакции

    Рассказываем, какие музыкальные альбомы и саундтреки зацепили нашу редакцию в 2021 году.

    «Не смотрите наверх»: сатира про то, как человечество убьёт не метеорит, а глупость 3
    0
    94444
    «Не смотрите наверх»: сатира про то, как человечество убьёт не метеорит, а глупость

    Возможно, реальный мир настолько сошёл с ума, что сценаристы и сатирики просто не успевают за ним. 

    Короткометражка: The Windshield Wiper. Новая блестящая работа Альберто Мьельго
    0
    228153
    Короткометражка: The Windshield Wiper. Новая блестящая работа Альберто Мьельго

    Он занимался концептами «Человека-Паука: Через вселенные» и снял короткометражку The Witness для антологии «Любовь, смерть и роботы».

    «Книга Бобы Фетта». Эпизод 4. «Надвигающийся шторм» — рекап 3
    0
    127949
    «Книга Бобы Фетта». Эпизод 4. «Надвигающийся шторм» — рекап

    Серия фактически закрыла все основные сюжетные дыры между двумя сериалами, лишь слегка продвинув вперёд общую историю.

    Джели Кларк рассказывает о своем дебютном романе «Хозяева Джиннов»
    0
    138088
    Джели Кларк рассказывает о своем дебютном романе «Хозяева Джиннов»

    Сплав альтернативной истории, фэнтези и детектива.

    Сумерки империи. Четвёртая редакция: Пророчество королей
    0
    155944
    Лучшие настольные игры 2021 года

    Пещерные люди, загадочные шифры и, конечно же, пряность.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить