Дженсену Эклсу было непросто получить роль Солдатика в «Пацанах»

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс признался, что ему было непросто получить роль Солдатика в третьем сезоне «Пацанов» от Amazon.
И работа с Эриком Крипке в течение 15 сезонов «Сверхъестественного» несильно помогла ему, потому что продюсеры хотели взять более знаменитого актёра.
Студия вела переговоры с некоторыми актёрами, которые были известнее меня. Продюсеры хотели пригласить их в третий сезон. Поэтому Эрик сказал мне: «Послушай, я знаю, что ты справишься, но нам нужно их убедить».
На пробах Дженсен отыгрывал сцену между Солдатиком и Билли Бутчером. И, судя по всему, с первого раза сделать это не получилось. Однако в конечном итоге Крипке решил, что у актёра всё получилось.
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