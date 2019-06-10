E3 2019: анонсы Bethesda Кот-редактор 10.06.2019 Игры, Избранное, Новости, Яндекс 3 минуты на чтение 10 июня в 3:30 по Мск компания Bethesda провела свою пресс-конференцию в рамках E3, на которой показала несколько новых проектов и объявила даты выхода старых. Doom Eternal Дата выхода — 22 ноября. В новом сюжетном трейлере нам показали ещё больше врагов, ещё больше видов оружия и разнообразных локаций. Компания также показала состав расширенного издания — в него входят сезонный пропуск с двумя сюжетными дополнениями, а также парочка косметических предметов — облик демонического уничтожителя и набор классических звуков для оружия. За предзаказ игроки получат облик ревенанта для сетевой игры Battlemode, бонусный уровень «База сектантов» и классический дизайн дробовика. Да, в Doom Eternal будет сетевая игра — режим Battlemode. В нём один игрок возьмёт на себя роль Doom Slayer (Палач), а два других — могущественных демонов с разными способностями. Последние двое смогут призывать на поле бое противников, чтобы мешать Doom Slayer. Подробности режима обещают раскрыть на Quake Con. В состав коллекционного издания Doom Eternal войдут литография, саундтрек, стилбук и полноразмерный шлем. Читайте также Игры 2019 года: DOOM, Метро, Mortal Kombat… А Cyberpunk 2077 где? 20.12.2018 Что объединяет Warcraft 3: Reforged, Mortal Kombat 11 и Death Stranding? Всё это игры, выхода которых мы ждём в 2019 году. Но полный список, разумеется, гораздо длиннее! Ghostwire: Tokyo Новая игра от создателей дилогии хорроров The Evil Within. Разработчики продолжают исследовать паранормальную тему — на этот раз игроки возьмут на себя роль жителя Токио, который расследует пропажу людей. В буквальном смысле — от жителей города остаются только вещи и одежда, а сами они словно растворяются в воздухе. Протагонист владеет луком и обладает некими сверхъестественными способностями. Ghostwire основана на местных городских легендах. Авторы отмечают, что их новая игра — не хоррор, а адвенчура. Даты выхода нет. Читайте также The Evil Within 2 03.11.2017 Сильно изменившийся по сравнению с оригиналом, но увлекательный хоррор, аккуратно сочетающий стелс-миссии и исследование открытого мира. Deathloop Новый проект от Arkane Studios (авторы Dishonored и Prey). Особой конкретики не рассказали. Действие игры разворачивается на острове «Чёрный гриф», где два снайпера-профессионала пытаются друг друга убить. Один из них выступает за сохранение некого цикла, а другой хочет его прервать. Вероятно, за цикл отвечает огромный механизм, показанный в ролике. Разработчики обещают такой же высокий уровень проработки окружения, как и в других своих играх. Даты релиза нет. Fallout 76 Тодд Говард начал свою речь с извинений за игру. Он удивился, что игроки вообще пришли на конференцию, после фиаско с игрой. Впрочем, он подчеркнул, что всё это время разработчики продолжали полировать игру. Во-первых, осенью выйдет большое дополнение Wastelanders. В игре появятся полноценные NPC, новая сюжетная линия, полноценные миссии и даже диалоговая система — полноценная, а не из Fallout 4! Авторы обещают, что теперь решения игроков будут иметь последствия. А в скором времени выйдет дополнение Nuclear Winter, которое привнесёт в игру режим «Королевской битвы». Её бета-версию можно будет попробовать в рамках бесплатной недели доступа, с 10 по 17 июня. Читайте также За что ненавидят Fallout 76: конец света, который мы потеряли 08.12.2018 Разбираемся, что новая игра сделала со вселенной Fallout и её фанатами, и предсказываем, что ждёт серию в будущем. The Elder Scrolls Online: Elsweyr Само дополнение увидело свет ещё 6 июня. Компания выпустила кинематографический ролик, который продолжает события прошлого трейлера — и здесь тоже нас ждёт клиффхенгер. Кроме того, подходит к завершению большой ивент «Сезон дракона», для него выйдут два DLC — Dragonhold (четыре сюжетных задания) и Scalebreaker (два подземелья). The Elder Scrolls: Blades Для мобильной версии TES выпустили режим арены, а также объявили о её выходе на Nintendo Switch. Компания подтвердила, что прогресс сохранений можно будет переносить между платформами — iOS, Android и Switch. Модель распространения на консоли Nintendo останется прежней — условно-бесплатной. The Elder Scrolls: Legends Карточная игра по вселенной TES тоже получила обновление — DLC под названием Moons of Elsweyr. В честь этого компания выпустила два ролика, один — с актёрами. Дата релиза — 27 июня на всех платформах. Wolfenstein: Youngblood Кооперативный шутер обзавёлся новым роликом и датой релиза — 26 июля. Rage 2 Для игры выйдет сразу несколько дополнений, описание которых объединили в ролике «Ещё больше ярости». Они добавят в игру ещё одну вражескую фракцию, оружие и транспортные средства. Commander Keen Мобильная игра, переосмысление одной из самых первых игр id Software. Адвенчура с мультяшной графикой выйдет сперва в раннем доступе на iOS и Android — летом. В игре будут сюжетная кампания и соревновательный режим. Проект «Орион» Так называется стриминговая технология, которую, по всей видимости, можно будет внедрить в другие сервисы и движки. Её основная цель — повысить скорость загрузки, минимизировать лаг и исправить другие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи стриминговых игровых платформ. В ролике показали, что в DOOM можно играть на телефоне, без задержке и в 60 FPS. Протестировать можно и самим — достаточно зарегистрироваться на сайте. Announcing Orion, a patented collection of software technologies that will optimize game engines for superior performance in a streaming environment. #BE3 pic.twitter.com/Rte0bTFgUh — Bethesda (@bethesda) June 10, 2019 Читайте также Старт в ноябре и два вида подписки: что рассказали на презентации Google Stadia? 07.06.2019 Издание PC Gamer уже подсчитало, что на стриминг картинки и звука в 4К терабайт трафика уйдёт за 65 часов. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. 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