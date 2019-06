10 июня в 3:30 по Мск компания Bethesda провела свою пресс-конференцию в рамках E3, на которой показала несколько новых проектов и объявила даты выхода старых.

Дата выхода — 22 ноября.

В новом сюжетном трейлере нам показали ещё больше врагов, ещё больше видов оружия и разнообразных локаций.

Компания также показала состав расширенного издания — в него входят сезонный пропуск с двумя сюжетными дополнениями, а также парочка косметических предметов — облик демонического уничтожителя и набор классических звуков для оружия. За предзаказ игроки получат облик ревенанта для сетевой игры Battlemode, бонусный уровень «База сектантов» и классический дизайн дробовика.

Да, в Doom Eternal будет сетевая игра — режим Battlemode. В нём один игрок возьмёт на себя роль Doom Slayer (Палач), а два других — могущественных демонов с разными способностями. Последние двое смогут призывать на поле бое противников, чтобы мешать Doom Slayer. Подробности режима обещают раскрыть на Quake Con.

В состав коллекционного издания Doom Eternal войдут литография, саундтрек, стилбук и полноразмерный шлем.

Новая игра от создателей дилогии хорроров The Evil Within. Разработчики продолжают исследовать паранормальную тему — на этот раз игроки возьмут на себя роль жителя Токио, который расследует пропажу людей. В буквальном смысле — от жителей города остаются только вещи и одежда, а сами они словно растворяются в воздухе. Протагонист владеет луком и обладает некими сверхъестественными способностями.

Ghostwire основана на местных городских легендах. Авторы отмечают, что их новая игра — не хоррор, а адвенчура.

Даты выхода нет.

Новый проект от Arkane Studios (авторы Dishonored и Prey).

Особой конкретики не рассказали. Действие игры разворачивается на острове «Чёрный гриф», где два снайпера-профессионала пытаются друг друга убить. Один из них выступает за сохранение некого цикла, а другой хочет его прервать. Вероятно, за цикл отвечает огромный механизм, показанный в ролике.

Разработчики обещают такой же высокий уровень проработки окружения, как и в других своих играх.

Даты релиза нет.

Тодд Говард начал свою речь с извинений за игру. Он удивился, что игроки вообще пришли на конференцию, после фиаско с игрой. Впрочем, он подчеркнул, что всё это время разработчики продолжали полировать игру.

Во-первых, осенью выйдет большое дополнение Wastelanders. В игре появятся полноценные NPC, новая сюжетная линия, полноценные миссии и даже диалоговая система — полноценная, а не из Fallout 4! Авторы обещают, что теперь решения игроков будут иметь последствия.

А в скором времени выйдет дополнение Nuclear Winter, которое привнесёт в игру режим «Королевской битвы». Её бета-версию можно будет попробовать в рамках бесплатной недели доступа, с 10 по 17 июня.

Само дополнение увидело свет ещё 6 июня. Компания выпустила кинематографический ролик, который продолжает события прошлого трейлера — и здесь тоже нас ждёт клиффхенгер.

Кроме того, подходит к завершению большой ивент «Сезон дракона», для него выйдут два DLC — Dragonhold (четыре сюжетных задания) и Scalebreaker (два подземелья).

Для мобильной версии TES выпустили режим арены, а также объявили о её выходе на Nintendo Switch. Компания подтвердила, что прогресс сохранений можно будет переносить между платформами — iOS, Android и Switch. Модель распространения на консоли Nintendo останется прежней — условно-бесплатной.

Карточная игра по вселенной TES тоже получила обновление — DLC под названием Moons of Elsweyr. В честь этого компания выпустила два ролика, один — с актёрами.

Дата релиза — 27 июня на всех платформах.

Кооперативный шутер обзавёлся новым роликом и датой релиза — 26 июля.

Для игры выйдет сразу несколько дополнений, описание которых объединили в ролике «Ещё больше ярости». Они добавят в игру ещё одну вражескую фракцию, оружие и транспортные средства.

Мобильная игра, переосмысление одной из самых первых игр id Software. Адвенчура с мультяшной графикой выйдет сперва в раннем доступе на iOS и Android — летом. В игре будут сюжетная кампания и соревновательный режим.

Так называется стриминговая технология, которую, по всей видимости, можно будет внедрить в другие сервисы и движки. Её основная цель — повысить скорость загрузки, минимизировать лаг и исправить другие проблемы, с которыми сталкиваются пользователи стриминговых игровых платформ. В ролике показали, что в DOOM можно играть на телефоне, без задержке и в 60 FPS.

Протестировать можно и самим — достаточно зарегистрироваться на сайте.

