Эдди Мёрфи жалеет, что не снялся в этих трёх фильмах

Я должен был сняться в «Охотниках за привидениями». Не снялся. Ещё «Час пик». А, и «Кто подставил кролика Роджера». Вот это мои топ-три фильма «Хотел бы я в них сняться». Все они стали огромными хитами. В случае с «Охотниками», я вместо этого снялся в «Полицейском из Беверли-Хиллс». Мне пришлось выбирать, то или это, так что в итоге всё сложилось к лучшему. А вот «Кролик Роджер» мне показался дурацкой идеей, я отказался. А потом я посмотрел его и такой: «Ой, это ж офигительно!»