8 марта Disney объявили, что режиссёр и актёр Джон Фавро («Железный человек», «Книга джунглей») назначен продюсером нового сериала по «Звёздным войнам». В компании не уточнили никаких подробностей о грядущем проекте, но сообщили, это будет игровой сериал (то есть с актёрами, а не анимационный).
Позже в Сети появилась реакция поклонников саги. Отдельные фанаты остались недовольны назначением режиссёра, потому что это… ещё один белый мужчина на руководящей должности.
Maybe Hire some People who aren’t straight white guys ? Maybe Just Once ?
— Tom™ // Comissions are Open (@TH0R0DINS0NS) March 8, 2018
Может, стоило нанять кого-то кроме белого парня? Хотя бы раз?
Некоторых из участников обсуждения сильно задело, что новость о назначении опубликовали в Международный женский день. Ведь в титрах «Звёздных войн» всего лишь один раз появлялась женщина-сценарист. Вот что написал в удалённом твите пользователь Ash:
Ох, ну да, лучший способ отпраздновать Международный женский день — это представить ещё одного белого парня на руководящей должности в «Звёздных войнах». Мы скучные ребята. Нам скучно.
Ash
it's amazing that there just aren't any qualified women or poc directors or writers out there
— sena, from the variety article 🇵🇷 (@xusriia) March 8, 2018
Невероятно, что тут нет опытных женщин — ни режиссёров, ни сценаристок, ни кого-то ещё.
lucasfilm hire someone that isn't a white male challenge
— gillian (@ahsokareys) March 8, 2018
Нанять кого-то, кто не белый парень — это настоящее испытание для Lucasfilm.
Were there no women available?
— Christopher Mackay (@tantramar) March 8, 2018
Неужели на эту должность не нашлось подходящих женщин?
Многие пользователи Твиттера заняли противоположную позицию. По их словам, Фавро наняли исключительно из-за опыта, а его цвет кожи и пол не играли никакой роли.
Equality involves everyone being equal, choosing people based on their ability not because of their sex or colour. Jon Favreau is the best choice for #StarWars , he was chosen due to this not because he is a white male. Stop moaning people and accept this
— Simon Bell (@sb007ck) March 8, 2018
Равенство означает равенство для всех. Людей выбирают на основе их способностей, а не пола и цвета кожи. Фавро — отличный выбор для вселенной «Звёздные войны», и его наняли не потому что он белый мужчина. Остановите ноющих людей и примите это.
Были и те, кто занял нейтральную позицию. Мол, Фавро — отличный сотрудник, но было бы классно, если бы Disney объявили ещё кого-то, кто не белый парень.
I'm excited by this news, but Lucasfilm really needs to announce someone working on their shows at this level that isn't a white dude fast. https://t.co/rCHkXQX9mK
— Bryan Young (@swankmotron) March 8, 2018
Меня очень радует эта новость. Но Lucasfilm надо срочно объявить кого-нибудь ещё, кто поработает над их сериалом, и желательно, чтобы это был не белый мужчина.
I like Jon Favreau a lot but at this point Lucasfilm either needs to start hiring women/people of color or stop claiming they’re for diversity and inclusion. So far they just look like giant hypocrites. #StarWars
— Austin (@AustinLatest) March 8, 2018
Мне нравится Джон Фавро, но с этой точки зрения Lucasfilm действительно стоит нанять женщину/цветного или прекратить делать заявления об инклюзивности и разнообразии (diversity). А то они похожи на огромных лицемеров!
Quick note on Jon Favreau's star wars series. Am I excited? Yes. Do I trust him with making good Star Wars stories? Yes. With all that said, would I still prefer the series be run by somebody who isn't a straight white man? Absolutely.
— spence (@spence709) March 8, 2018
Быстрая заметка по новости, что Джон Фавро стал продюсером сериала по «Звёздным войнам». Я в восторге? Да. Доверяю ли я ему делать отличные «Звёздные войны»? Да. И вместе с этим, предпочту ли я, чтобы сериал запускал кто-нибудь, кто не белый парень? Точно.
Напомним, в феврале и марте Disney выпустила в прокат два блокбастера, который сняты темнокожими режиссёрами. «Чёрную пантеру» во вселенной Marvel поставил Райан Круглер, а над «Изломом времени» работала Ава Дюверней. Если и «Пантера» снискала популярность у критиков и зрителей (свыше миллиарда долларов сборов во всём мире), то «Излом времени» встретили намного прохладнее.
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