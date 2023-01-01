Фильмы по «Звездным войнам» от Пэтти Дженкинс и Кевина Файги отменили

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что Disney и Lucasfilm решили совсем отказаться от нескольких ранее анонсированных фильмов по «Звездным войнам».

В их числе оказались «Эскадрилья «Изгой»» Пэтти Дженкинс и безымянная картину, которую должен был спродюсировать Кевин Файги.

Самым скорым фильмов во вселенной далекой-далекой галактики, скорее всего, станет проект Тайки Вайтити. Причем он не только снимет ленту, но и сыграет в ней одного из персонажей, как это было в «Кролике Джоджо».

Его премьера на данный момент намечена на декабрь 2025 года — шесть лет спустя после релиза «Скайуокера. Восход».

Также инсайдеры сообщают, что в работе находится фильм от режиссера Шармин Обаид-Чиной, наиболее известная по документалкам вроде «Спасая лица» и «Девушка в реке: Цена прощения».

Официально Disney должна поделиться своими планами совсем скоро — 7 апреля в рамках празднования Star Wars Celebration.