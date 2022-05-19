Финальный эпизод 4 сезона «Очень странных дел» будет идти больше 2 часов

Братья Даффер в одном из интервью рассказали, что финальный эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» будет идти больше двух часов.
А остальные серии (всего их будет девять) авторы сериала описывают как небольшие фильмы.
Такой внушительный хронометраж объясняется двумя факторами. Во-первых, теперь действие «Очень странных дел» развернется сразу в трех локациях: в Хоукинсе, Калифорнии и на Камчатке. Во-вторых, сюжета будет гораздо больше.
Для нас это веселый сезон-блокбастер. Мы знали, что пятый сезон станет последним, поэтому мы должны еще многое рассказать.
Но даже с учетом этого братья Даффер не ожидали, что эпизоды получатся настолько длинными — хронометраж каждого из них будет не меньше часа.
Первая половина четвертого сезона выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.
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Трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»
Премьера 27 мая.
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