    3
    Новости

    Финальный эпизод 4 сезона «Очень странных дел» будет идти больше 2 часов

    19 мая 2022
    19.05.2022
    3
    0 минут на чтение
    1

    Братья Даффер в одном из интервью рассказали, что финальный эпизод четвертого сезона «Очень странных дел» будет идти больше двух часов.

    А остальные серии (всего их будет девять) авторы сериала описывают как небольшие фильмы.

    Такой внушительный хронометраж объясняется двумя факторами. Во-первых, теперь действие «Очень странных дел» развернется сразу в трех локациях: в Хоукинсе, Калифорнии и на Камчатке. Во-вторых, сюжета будет гораздо больше.

    Для нас это веселый сезон-блокбастер. Мы знали, что пятый сезон станет последним, поэтому мы должны еще многое рассказать.

    Но даже с учетом этого братья Даффер не ожидали, что эпизоды получатся настолько длинными — хронометраж каждого из них будет не меньше часа.

    Первая половина четвертого сезона выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.

    Читайте также

    Трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

    Трейлер четвертого сезона «Очень странных дел»

     Дмитрий Кинский |  12.04.2022

    Премьера 27 мая.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

    Статьи

    Настольная игра «Эпоха облаков» 9
    0
    1542
    Настольная игра «Эпоха облаков»

    Один из создателей «Эпохи облаков», австриец Александр Пфистер, — как раз из таких авторов. Он уже заработал славу геймдизайнера, создающего крепкие и глубокие экономические стратегии с высоким порогом вхождения. В […]

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2021 1
    0
    47253
    «Невидимые планеты. Новейшая китайская фантастика». Азиатская экзотика для западного читателя

    Антология из разнообразных рассказов современных китайских авторов.

    Фантастическое аниме весны 2022: что стоит смотреть? 5
    0
    93885
    Фантастическое аниме весны 2022: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме весны 2022 года.

    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот
    0
    102779
    Комикс «Нимона»: Эскапизм, да не тот

    По мере развития сюжета история становится сложнее и мрачнее.

    «Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке
    0
    146764
    «Атаке клонов» — 20 лет! Как «Звёздные войны» создавались в дикой спешке

    Хейден Кристенсен стал Энакином и как фильм чуть не назвали «Большое приключение Джа-Джа».

    Видео: обзор настольной игры «Нечто»
    0
    302735
    Видео: обзор настольной игры «Нечто»

    Полукооператив по знаменитому ужастику Карпентера.

    Фото чёрной дыры в центре галактики: как оно сделано и почему важно 8
    0
    202173
    Фото чёрной дыры в центре галактики: как оно сделано и почему важно

    Как именно было получено это историческое изображение, в чём его ценность и почему его пришлось ждать так долго?

    Земекису — 70! История режиссёра «Назад в будущее» и «Кролика Роджера» 11
    0
    241535
    Земекису — 70! Признаёмся в любви режиссёру «Назад в будущее»

    Много личных историй и воспоминаний из детства!

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить