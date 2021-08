Гениально! Трейлер загадочной Abandoned опять не показали

Сегодня в 22:00 по МСК голландская студия Blue Box Game должна с помощью специального приложения представить трейлер своей хоррор-игры для PlayStation 5, с разработкой которой ей помогают еще семь студий, — Abandoned.

И — сделайте удивленное лицо! — у авторов загадочного проекта это не получилось из-за технических проблем.

There is a technical issue with the delivery of the patch. We are working to get this live ASAP.

We apologize for the inconvenience.

— BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021