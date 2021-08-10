Гениально! Трейлер загадочной Abandoned опять не показали

Сегодня в 22:00 по МСК голландская студия Blue Box Game должна с помощью специального приложения представить трейлер своей хоррор-игры для PlayStation 5, с разработкой которой ей помогают еще семь студий, — Abandoned.

И — сделайте удивленное лицо! — у авторов загадочного проекта это не получилось из-за технических проблем.

There is a technical issue with the delivery of the patch. We are working to get this live ASAP. We apologize for the inconvenience. — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Возникла техническая проблема с выпуском патча. Мы работаем над тем, чтобы исправить ее как можно скорее. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

А незадолго до этого BBG опубликовала ОЧЕНЬ короткий тизер, в котором фанаты заметили очевидное сходство с трейлером Silent Hill Хидео Кодзимы.

Are you Ready? pic.twitter.com/4oI5FjgDFE — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) August 10, 2021

Blue Box Game, информации о которой в интернете крайне мало, подозревают в связи с Хидео Кодзимой и Konami с момента анонса Abondoned в апреле 2021 года, тогда ей даже пришлось опровергнуть слухи. Также это сделал редактор VentureBeat Джефф Грабб, который отметил, что студия не работает с японским геймдизайнером, однако про Konami он не обмолвился.

Но спекуляции на этом не закончились, пользователи сети продолжали находить все больше намеков на проекты Konami и Кодзимы. Так, фамилия главы студии Хасана Кахрамана с турецкого на японский переводится как Хидео. Также разработчики писали (твит уже удален), что Abandoned — всего лишь кодовое название проекта, а реальное начинается на «S» и кончается на «L» (к примеру, Silent Hill!).

А имя аккаунта студии в твиттере — BBGameStudios. Обратите внимание на сокращение BB, так в Death Stranding называли детей в контейнерах. На обложках в соцсетях у компании раньше красовались туманы и холмы. Публикации выходят в нетипичное для Нидерланд время, которое совпадает с рабочими часами в Японии. Организатор The Game Awards Джефф Кили тоже вовлечен в этот процесс, а он вообще-то помог Кодзиме обвести игроков вокруг пальца перед анонсом Metal Gear Solid 5. Список можно продолжать если не бесконечно, то очень долго.

Изначально выпустить приложение с трейлером должны были 25 июня, однако тогда после пафосного окончания отсчета разработчики неожиданно объявили о переносе премьеры, — зачем было выжидать до последнего, никто так и не понял.

An update from Hasan: pic.twitter.com/vpFN81YDXL — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) June 25, 2021

В конце июля Blue Box Game опубликовала размытый постер Abandoned, на котором можно различить лицо мужчины с повязкой на левом глазе, прямо как у Солидуса Снейка из Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Are you ready? We are! pic.twitter.com/dQJwjot99S — BLUE BOX Game Studios (@BBGameStudios) July 27, 2021

Наконец, пару дней назад студия заявила, что слухи о связях с Хидео Кодзимой негативно отразились на разработку Abandoned. А то, что авторы сами дают почву для таких теорий, почему-то никто не комментирует…