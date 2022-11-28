Гильермо Дель Торо об «Аватаре 2»: «Ошеломительное достижение!»

Гильермо Дель Торо в соцсетях поделился первым отзывом на долгожданный сиквел «Аватара» — «Путь воды». Похоже, режиссёру удалось увидеть финальный (или близкий к тому) монтаж картины.
Ошеломительное достижение! «Аватар: Путь воды» под завязку набит великолепными видами и переполнен эмоциями в эпичном масштабе. Джеймс Кэмерон на пике своих сил…
Других подробностей режиссёр пока не привёл.
Напомним, действие второго «Аватара» развернётся спустя 15 лет после событий первого фильма. У главных героев уже есть семья и дети. Однако им снова придется сразиться с людьми, чтобы защитить племя ныряльщиков Меткаина.
А пока вовсю продолжается промокампания. Ранее вышел свежий трейлер «Пути воды». А ранее Джеймс Кэмерон признал, что если второй и третий фильм провалятся в прокате, то четвёртый и пятый он снимать уже не будет.
В кино «Путь воды» выйдет 16 декабря.
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