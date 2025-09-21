КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Голограмма Стэна Ли пообщается с посетителями «Комик-кона» (но не бесплатно)

Кот-император
21 сентября 13:10
205
1 минута на чтение
Сценарист комиксов Стэн Ли появлялся в камео во множестве фильмов по комиксам (даже не по его собственным). И хотя он умер несколько лет назад, это не помешает ему снова появляться — на сей раз на фестивале «Комик-кон» в Лос-Анджелесе.
Организаторы анонсировали, что на фестивале будет представлен голографический Стэн Ли. Его можно будет увидеть на закрытом стенде, вход на который стоит 15-20 долларов; фотографии оплачиваются отдельно.

фото: Proto Hologram

С голограммой можно будет даже пообщаться три минуты один на один. ИИ будет отвечать голосом Ли, произнося его прижизненные слова, подходящие по контексту. По словам организаторов, они принципиально не стали вкладывать в уста Ли речи, которых он в жизни не говорил, хотя технически это возможно.
Кроме того, виртуальный Стэн Ли будет непредсказуемо появляться в других местах фестиваля — как и подобает любителю камео.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

