Голограмма Стэна Ли пообщается с посетителями «Комик-кона» (но не бесплатно)

Сценарист комиксов Стэн Ли появлялся в камео во множестве фильмов по комиксам (даже не по его собственным). И хотя он умер несколько лет назад, это не помешает ему снова появляться — на сей раз на фестивале «Комик-кон» в Лос-Анджелесе.

Организаторы анонсировали , что на фестивале будет представлен голографический Стэн Ли. Его можно будет увидеть на закрытом стенде, вход на который стоит 15-20 долларов; фотографии оплачиваются отдельно.

фото: Proto Hologram

С голограммой можно будет даже пообщаться три минуты один на один. ИИ будет отвечать голосом Ли, произнося его прижизненные слова, подходящие по контексту. По словам организаторов, они принципиально не стали вкладывать в уста Ли речи, которых он в жизни не говорил, хотя технически это возможно.

Кроме того, виртуальный Стэн Ли будет непредсказуемо появляться в других местах фестиваля — как и подобает любителю камео.

