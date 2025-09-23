КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Мультфильмы в духе древней мифологии
«Заклятие 4: Последний обряд». У нас призрак, возможно, демон, по коням!
Питчинг Фонда кино: какие фильмы для детей претендуют на финансирование в 2025 году
Каким должен был стать «Отряд самоубийц»? Разбираем изначальный сценарий

Классика

Лучшие фильмы 2023 года: фантастика, фэнтези и немного безумия
Фильмы Warhammer 40,000: официальные, фанатские и будущие
Новости

Хоррор «Орудия» получит приквел про страшную тётю Глэдис. Но только после «Обители зла»!

Кот-император
23 сентября 09:17
116
1 минута на чтение
Режиссёр фильма ужасов «Орудия» Зак Креггер подтвердил планы снять сиквел про злодейку этой картины — тётю Глэдис. Это коварная ведьма и оккультистка, паразитирующая на других. Её роль в орудиях исполнила Эми Мэдиган.
Зак Креггер
Всё реально, я уже поговорил об этом с Warner Bros. У нас есть сюжет, и я от него в восторге. Это не брехня. Я был готов заранее. У меня это было уже в кармане ещё до того, как фильм вышел.
«Орудия» стали хитом проката, и неудивительно, что Warner Bros. охотно дали зелёный свет предыстории. Но тёте Глэдис придётся подождать: следующим в графике Зака стоит перезапуск «Обители зла». Крэген немного рассказал и об этом проекте:
Зак Креггер
Он подчиняется лору игр, но это отдельная история. Я не собираюсь пересказывать историю Леона, ведь она уже рассказана в играх. Я большой поклонник игр, так что я расскажу историю, которая станет признанием в любви к играм и будет следовать их правилам.

Эми Мэдиган в образе тёти Глэдис

Читайте также

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!

Олеся Климчук

25.08.2025

4633

Кто с мечом к нам придёт!

Обзор сценария будущего перезапуска «Обители зла». Есть ли хоть что-то от игр?

Кирилл Размыслович

05.05.2025

9218

Сдается мне, джентельмены, это была комедия

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 262 (сентябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Из-за OnlyFans Лаванду Браун из «Гарри Поттера» не пускают на фанатский фестиваль

Новости

Джеймс Ганн: «Найти актера на роль Супермена сложнее, чем для Бэтмена»
По словам режиссера, лицо Темного рыцаря скрыто под маской, что облегчает кастинг.

Новости

Хидео Кодзима поделися первыми деталями шпионской игры Physint
До релиза еще как минимум несколько лет.

Новости

Детали и концепт-арты отмененного перезапуска Perfect Dark

Новости

СМИ: четвертый сезон «Ведьмака» стал самым дорогим в сериале

Новости

«Мандалорец и Грогу»: первый трейлер
Премьера в мае.

Новости

Авторы «Василисы и Бабы Яги» анонсировали новую игру — про черта на службе у Петра Первого

Новости

«Истребитель демонов: Бесконечная крепость» установил рекорд по сборам
Это лишь первая часть трилогии.

Новости

Silent Hill f: первые отзывы критиков. «Вот такой страх преследует меня»
Хвалят за стиль и историю, но с перекатами и прицелами из-за плеча всё сложно.

Новости

«Риддик 4: Фурия»: Вин Дизель подтвердил, что фильм скоро, и намекнул на сольник Грута
Похоже, актёр сболтнул лишнего.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты