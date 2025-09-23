Хоррор «Орудия» получит приквел про страшную тётю Глэдис. Но только после «Обители зла»!

Режиссёр фильма ужасов «Орудия» Зак Креггер подтвердил планы снять сиквел про злодейку этой картины — тётю Глэдис. Это коварная ведьма и оккультистка, паразитирующая на других. Её роль в орудиях исполнила Эми Мэдиган.
Зак Креггер
Всё реально, я уже поговорил об этом с Warner Bros. У нас есть сюжет, и я от него в восторге. Это не брехня. Я был готов заранее. У меня это было уже в кармане ещё до того, как фильм вышел.
«Орудия» стали хитом проката, и неудивительно, что Warner Bros. охотно дали зелёный свет предыстории. Но тёте Глэдис придётся подождать: следующим в графике Зака стоит перезапуск «Обители зла». Крэген немного рассказал и об этом проекте:
Зак Креггер
Он подчиняется лору игр, но это отдельная история. Я не собираюсь пересказывать историю Леона, ведь она уже рассказана в играх. Я большой поклонник игр, так что я расскажу историю, которая станет признанием в любви к играм и будет следовать их правилам.