Игроков ждут 17 тысяч вариаций концовок в Baldur’s Gate III

Сценаристка Baldur’s Gate III в разговоре с блогером Fextralife рассказала, что в ролевой игре будет 17 тысяч вариаций концовок основной сюжетной линии.

Финал будет зависеть от принятых игроком по ходу прохождения решений и судьбы встреченных им второстепенных персонажей.

При этом основных концовок тоже будет много, но сценаристка не смогла назвать точную цифру, хоть и работала над ними последние полгода.

Релиз Baldur’s Gate III на ПК состоится 3 августа, а на PS5 — 6 сентября.