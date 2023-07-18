Игроков ждут 17 тысяч вариаций концовок в Baldur’s Gate III

Сценаристка Baldur’s Gate III в разговоре с блогером Fextralife рассказала, что в ролевой игре будет 17 тысяч вариаций концовок основной сюжетной линии.
Финал будет зависеть от принятых игроком по ходу прохождения решений и судьбы встреченных им второстепенных персонажей.
При этом основных концовок тоже будет много, но сценаристка не смогла назвать точную цифру, хоть и работала над ними последние полгода.
Релиз Baldur’s Gate III на ПК состоится 3 августа, а на PS5 — 6 сентября.
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