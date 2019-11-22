Илон Маск представил футуристический бронированный (почти!) пикап Tesla Cybertruck

21 ноября в Лос-Анджелесе генеральный директор Tesla Илон Маск вместе со своей компанией представил новый огромный футуристический электропикап Cybertruck. В Tesla считают, что автомобиль лучше всего подойдёт для жизни за городом и перевозки больших грузов.
Компания планирует три модели, которые отличаются запасом хода на одном заряде, количеством двигателей и разгоном. Базовая модель — у неё один двигатель — сможет проехать 400 километров. Почти до 100 км/ч она разгоняется менее чем за 6,5 секунды. Обойдётся в 40 тысяч долларов. Самая же дорогая модель — у неё три двигателя — проезжает 800 километров на одном заряде. Она разгоняется до сотни менее чем за 3 секунды. Ну и везти грузовик может больше — примерно 6,3 тонны (против примерно трёх тонн у базовой модели). Самая «навороченная» модель стоит почти 60 тысяч долларов. За систему автопилота придётся доплатить ещё 7000.
Одна из ключевых заявленных особенностей Cybertruck — безопасность и прочность. На презентации пикап били огромной кувалдой, а ещё стреляли в него из пистолета (стандартные 9-мм пули). Незначительные следы остались, но корпус оказался в порядке. Маск также заявил, что стёкла пикапа не бьются, однако на презентации оно всё-таки разбилось после того, как в него кинули железный шар.
https://twitter.com/BenGeskin/status/1197741847046709248
Пожалуй, больше всего внимания уделили футуристическому дизайну. Как говорил Маск, внешний вид пикапа вдохновлён образами из фильмов «Шпион, который меня любил» и «Бегущий по лезвию».
Маск также показал электрический квадроцикл, который помещается в кузов Cybertruck и подзаряжается от него.
Разумеется, необычный дизайн стал поводом для многочисленных шуток!
Wow the new Tesla #Cybertruck is sweet. pic.twitter.com/cW0yUbTVuD
— Windows Central Gaming (@WCGamingTweets) November 22, 2019
Неплохо, неплохо. Но как тебе такое, Илон Маск?! pic.twitter.com/JKYKaveHNW
— Бука (@buka_ent) November 22, 2019
https://twitter.com/shaikhulud/status/1197783419478052865
— Mark Serrels (@Serrels) November 22, 2019
i’m gonna tell my kids this was the new tesla #Cybertruck pic.twitter.com/7ctpzQZuEa
— yadeer (@yadeer_) November 22, 2019
«Скажу своим детям, что это новая Tesla»
Но вообще, Маск гений. Кому ещё придёт в голову продавать нам настоящую ту самую машину, которую каждый рисовал карандашом на обоях года в 3-4 pic.twitter.com/qZuy2yasVl
— Никотинка с Бровями+ (@Yoghikitt) November 22, 2019
me and the boys hitting the town in our new Tesla Trucks pic.twitter.com/yjaYV5Rz1c
— Ben "Ben Pack” Pack (@PackBenPack) November 22, 2019
Мы с ребятами катимся по городу в наших пикапах
Same Energy #CyberTruck pic.twitter.com/jlEjxRBzSZ
— King's Letter (@TheKingsletter) November 22, 2019
На сайте Tesla уже можно предзаказать пикапы, но их производство стартует «позже в 2021-м». Версию с тремя моторами придётся подождать до 2022-го.
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