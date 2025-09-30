Инсайдер: Universal хочет снять сиквел «Мумии» с Бренданом Фрейзером

Авторитетный инсайдер Дэниел Рихтман рассказал, что Universal собирается снять продолжение «Мумии».
Причем главную роль вновь должен исполнить Брендан Фрейзер, который относительно недавно получил «Оскар» за лучшую мужскую роль в драме «Кит».
Подробностей о сюжете и творческом составе пока нет. Также непонятно, на каком этапе находится производство.
Напомним, в 2017 году Universal выпустила перезапуск с Томом Крузом, который должен был стать началом «Темной Вселенной». Однако лента получила негативные отзывы и плохие сборы, из-за чего киновселенную развивать не стали.
