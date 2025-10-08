КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Исполнитель роли Фредди Крюгера предложил идею для перезапуска «Кошмара на улице Вязов»

Андрей Квасков
8 октября 12:00
Прошло 22 года с тех пор, как Роберт Инглунд последний раз сыграл Фредди Крюгера в «Фредди против Джейсона» (2003).

Хотя актёр ушёл от роли, у него всё ещё есть идеи для перезапуска «Кошмара на улице Вязов» — от сюжета до нового исполнителя маньяка.
Роберт Инглунд
Если бы они решили перезапустить франшизу, я бы начал с «Кошмара на улице Вязов 3: Воины сна». Думаю, ради самой франшизы стоит найти кого-то вроде Дага Джонса. Раньше я слышал, что рассматривали Кевина Бейкона — отличный выбор, если нужен узнаваемый актёр. Но, по-хорошему, им стоит взять кого-то менее известного, кто не будет пытаться повторять меня, а создаст своё собственное воплощение персонажа
Инглунд также поддерживает идею иначе переосмыслить образ Фредди — не обязательно повторять его внешность и манеру движений.
Роберт Инглунд
Было бы интересно показать Фредди по-другому — не как крупного мужчину, а, например, более жилистого, подобного кошке или даже рептилии. Главное — выбрать актёра, который сможет выдержать марафон этой роли.

