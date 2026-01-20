КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Изначально Гамбита в «Росомахе» должен был сыграть Джош Холлоуэй из «Остаться в живых»

Дмитрий Кинский
20 января 14:16
Звезда «Остаться в живых» Джош Холлоуэй рассказал, что изначально Гамбита в сольном фильме про Росомаху должен был сыграть именно он.
После прослушивания с Хью Джекманом актера обняли и сказали: «Ты тот, кто нам нужен! Увидимся на съемочной площадке».
Но к концу того же вечера мне позвонил глава студии сказал: «Нам нужен кто-то на 10 лет моложе». Поэтому они взяли Тейлора Китча. Интересно, сможет ли он еще вернуться? Кто знает. Зато я научился карточным фокусам.
Теперь же роль Гамбита исполняет Ченнинг Татум, который в прошлом должен был получить собственный сольник. Актер появился в образе мутанта в «Дэдпуле и Росомахе». Также он заглянет в новые «Мстители».

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

