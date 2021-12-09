Изначально триквел «Человека-паука» хотели посвятить Крейвену

Том Холланд в одном из интервью рассказал, что у режиссера Джона Уоттса была запасная идея для триквела «Человека-паука».

Актеры и авторы давно знали о планах на мультивселенную, но с этим постоянно не складывалось.

Долгое время планировалось, что в <третьей части> появится Крейвен, потому что <с мультивселенной> ничего не получалось, и происходили разные вещи (скорее всего, речь о распрях между Sony и Marvel — прим. редакции). Джон предложил мне сделать фильм с Крэйвеном, и идея была действительно крутая. Но я не буду раскрывать детали на случай, если мы все-таки снимем его.

Напомним, у Sony сейчас как раз в производстве находится сольный фильм про Крейвена Охотника — и недавно на главную роль нашли актера.