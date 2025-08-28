К юбилею Аркадия Стругацкого сервисы «Яндекса» запустили масштабный проект

Сегодня, 28 августа, исполнилось бы 100 лет Аркадию Стругацкому — одному из самых известных писателей-фантастов XX века.
К юбилею «Яндекс Книги» запустили спецпроект «Станция: Будущее»
, в рамках которого десять самых популярных произведений братьев Стругацких получили новые обложки от современных художников.
Кроме того, для каждой книги подготовлены предисловия от экспертов книжной индустрии — среди авторов текстов Юрий Сапрыкин, Шамиль Идиатуллин и другие.
Юбилейная программа затронула и другие сервисы экосистемы: