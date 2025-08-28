КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Внутренняя империя Дэвида Линча: источники вдохновения и кинопредшественники
Мама, я полюбила вампира! 10 фильмов о фантастически опасных связях
К юбилею Аркадия Стругацкого сервисы «Яндекса» запустили масштабный проект

Андрей Квасков
28 августа 19:09
72
1 минута на чтение
Сегодня, 28 августа, исполнилось бы 100 лет Аркадию Стругацкому — одному из самых известных писателей-фантастов XX века.

К юбилею «Яндекс Книги» запустили спецпроект «Станция: Будущее», в рамках которого десять самых популярных произведений братьев Стругацких получили новые обложки от современных художников.

Кроме того, для каждой книги подготовлены предисловия от экспертов книжной индустрии — среди авторов текстов Юрий Сапрыкин, Шамиль Идиатуллин и другие. Юбилейная программа затронула и другие сервисы экосистемы:
  • «Кинопоиск» в своём медиа запустил цикл материалов «Век Стругацких», где редакторы и приглашённые авторы обсуждают наследие писателей и их влияние на мировую культуру;
  • тематическая подборка мест, связанных с произведениями Стругацких и отсылающих к их фантастическим мирам;
  • игра, которую можно запустить прямо на главной странице «Яндекса».

