Кадры и отрывки из сериала «Миротворец» — про героя Джона Сины из «Отряда самоубийц»

HBO Max во время «Эмми» представил рекламный ролик своих проектов на площадке. В видео встречаются кадры как уже вышедших проектов, так и ожидаемых новинок, включая новую «Матрицу», «Дюну» и сериал «Миротворец», посвящённый герою Джона Сины из «Отряда самоубийц».

Кадры «Миротворца»

Сериал, написанный и поставленный Джеймсом Ганном, расскажет о спецоперациях Миротворца до и, судя по всему, после событий фильма. Премьера запланирована на январь 2022-го.