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    Новости

    Кайл Маклахлен хотел бы, чтобы из «Дюны» сделали «Игру престолов»

    18 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    18.08.2020
    4621
    0 минут на чтение
    Звезда «Дю

    Кайл Маклахлен, сыгравший Пола Атрейдеса в «Дюне» Дэвида Линча, в интервью IndieWire признался, что хотел бы увидеть адаптацию романа Фрэнка Герберта в виде сериала вроде «Игры престолов».

    В то же время актер с нетерпением ждет экранизацию Дени Вильнева и надеется, что его фильм станет началом развития франшизы на больших экранах.

    Мне бы хотелось увидеть три или больше фильмов, потому что у них есть потенциал. Но я всегда мечтал, чтобы из «Дюны» сделали многосезонный сериал вроде «Игры престолов». Или хотя бы сериал из 10-12 эпизодов.

    Также Маклахлен немного порассуждал о том, почему фильм Дэвида Линча провалился в свое время.

    В истории есть мистицизм, который трудно отразить в фильме. Добавьте к этому комплексный сюжет и хорошо прописанных героев. Они — полноценные люди, каждому из которых хочется уделить внимание. А это в свою очередь «съедает» хронометраж. <…> Так много всего нужно собрать вместе.

    По словам Кайла, в «Дюне» очень много взаимоотношений между персонажами. И сделать так, чтобы зрители их все запомнили, очень трудно.

    «Дюна» должна выйти 17 декабря 2020 года.

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    Фильм выйдет 17 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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