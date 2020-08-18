Кайл Маклахлен хотел бы, чтобы из «Дюны» сделали «Игру престолов»

Кайл Маклахлен, сыгравший Пола Атрейдеса в «Дюне» Дэвида Линча, в интервью IndieWire признался, что хотел бы увидеть адаптацию романа Фрэнка Герберта в виде сериала вроде «Игры престолов».

В то же время актер с нетерпением ждет экранизацию Дени Вильнева и надеется, что его фильм станет началом развития франшизы на больших экранах.

Мне бы хотелось увидеть три или больше фильмов, потому что у них есть потенциал. Но я всегда мечтал, чтобы из «Дюны» сделали многосезонный сериал вроде «Игры престолов». Или хотя бы сериал из 10-12 эпизодов.

Также Маклахлен немного порассуждал о том, почему фильм Дэвида Линча провалился в свое время.

В истории есть мистицизм, который трудно отразить в фильме. Добавьте к этому комплексный сюжет и хорошо прописанных героев. Они — полноценные люди, каждому из которых хочется уделить внимание. А это в свою очередь «съедает» хронометраж. <…> Так много всего нужно собрать вместе.

По словам Кайла, в «Дюне» очень много взаимоотношений между персонажами. И сделать так, чтобы зрители их все запомнили, очень трудно.

«Дюна» должна выйти 17 декабря 2020 года.