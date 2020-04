Как в сети отреагировали на новый контроллер для PS5?

Вчера Sony неожиданно показала геймпад для PlayStation 5 — DualSense. Вместе с этим компания рассказала о его особенностях.

Контроллер обзаведется более детальной виброотдачей, динамической тяжестью нажатия курков, встроенным микрофоном и кнопкой Create, а световые панели теперь будут по бокам сенсорной.

Sony would like encourage everyone to wash their hands regularly to help slow the spread of COVID-19, which is why we have decided to make the PS5 DualSense controller white.

— Ex-CEO Kaz Hirai (@KazHiraiCEO) April 7, 2020