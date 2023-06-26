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    #конкурсы и премии

    Какие нонфикшен-книги вошли в лонг-лист премии «Просветитель 2023»?

    26 июня 2023
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    26.06.2023
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    #конкурсы и премии

    Иллюстрация: фрагмент обложки «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты»

    Организаторы премии «Просветитель» объявили лонг-лист этого сезона. В него вошли 20 научно-популярных и исследовательских произведений, которые были выбраны жюри из более чем 130 выдвинутых работ.

    Вот весь список

    • Рамиз Алиев — «Что случилось с климатом» (издательство «Паулсен»)
    • Михаил Велижев. — «Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России» (издательство «Новое литературное обозрение»)
    • Андрей Горохов — «Визуальный клей» (издательство «Кабинетный ученый»)
    • Александра Горяшко — «Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек разумный: четырнадцать веков взаимоотношений» (отпечатано в типографии «ЛД-Принт», самиздат)
    • Екатерина Колпинец — «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты» (издательство Individuum)
    • Игорь Лисов — «Разведчики внешних планет: Путешествие «Пионеров» и «Вояджеров» от Земли до Нептуна и далее» (издательство «Альпина нон-фикшн»)
    • Катерина Михалева-Эгер — «350 лет современной моды, или Социальная история одного обыденного явления» («Издательские решения»)
    • Александр Можаев — «Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города» (издательство «Бомбора»)
    • Антон Нелихов — «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее» (издательство «Альпина нон-фикшн»)
    • Наталия Осояну — «Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»)
    • Владимир Паевский — «Пернатые многоженцы: Любовь, браки, измены и разводы в мире птиц» («Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира»)
    • Татьяна Пигарёва — «Испания от И до Я. Двойники Дали, сервантесовская вобла и другие истории заядлого испаниста» (издательство «Слово»)
    • Надежда Плунгян — «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов» (издательство «Музей современного искусства «Гараж»)
    • Сергей Самойленко — «Вероятности и неприятности. Математика повседневной жизни» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»)
    • Олег Хлевнюк — «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР» (издательство «Новое литературное обозрение»)
    • Елена Хохлова — «Главное в истории искусства Кореи. Ключевые произведения, темы, имена, техники» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»)
    • Леонид Чутко — «Сил нет. Адаптация к стрессу, или Как остаться здоровым в нездоровом мире» (издательство «Портал»)
    • Олег Шумаков — «Королевство Камбоджа. Затянувшееся путешествие зоолога» (издательство «Фитон»)
    • Сергей Шумский — «Воспитание машин: Новая история разума» (издательство «Альпина нон-фикшн»)
    • Тамара Эйдельман* — «Право на жизнь. История смертной казни» (издательство «Альпина нон-фикшн»)

    Оценивать список и формировать шорт-лист будут члены жюри. В этом сезоне в него вошли:

    • Александр Архангельский, писатель, популяризатор науки, публицист; председатель жюри
    • Александра Архипова, фольклорист, социальный антрополог, ведущий телеграм-канала «(Не)занимательная антропология»
    • Андрей Коняев, кандидат физико-математических наук, издатель N+1
    • Михаил Майзульс, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, лауреат премии «Просветитель» 2022 года за книгу «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии»
    • Сергей Попов, астрофизик, профессор РАН, лауреат премии «За верность науке»
    • Ольга Филатова, доктор биологических наук, постдок в Университете Южной Дании (SDU), специалист в области акустической коммуникации млекопитающих и поведения китообразных, лауреат премии «Просветитель» 2022 года за книгу «Облачно, возможны косатки».

    * — признаны Министерством юстиции иностранным агентом

    Позднее объявят лонг-листы ещё в двух номинациях. Длинный список специальной награды «ПолитПросвет» появится 28 июня, а «Просветитель.Перевод» — 3 июля.

    Короткие списки опубликуют не позже 30 сентября.

    «Просветитель» — премия Дмитрия Зимина, которая вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке с 2008 года. До 2015 года она вручалась фондом Зимина «Династия», а с 2016 уже при поддержке Zimin Foundation, поскольку «Династию» признали «иностранным агентом». Задача премии — привлечь внимание к просветительству как читателей и любителей нон-фикшена, так и молодых авторов, популяризаторов науки.

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     Кот-император |  24.12.2022 |  93

    Премию «Просветитель» в этом году вручили за книги об изображении иноверцев и жизни косаток.

     

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