Какие нонфикшен-книги вошли в лонг-лист премии «Просветитель 2023»?

Иллюстрация: фрагмент обложки «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты»
Организаторы премии «Просветитель» объявили лонг-лист этого сезона. В него вошли 20 научно-популярных и исследовательских произведений, которые были выбраны жюри из более чем 130 выдвинутых работ.
Вот весь список
- Рамиз Алиев — «Что случилось с климатом» (издательство «Паулсен»)
- Михаил Велижев. — «Чаадаевское дело: идеология, риторика и государственная власть в николаевской России» (издательство «Новое литературное обозрение»)
- Андрей Горохов — «Визуальный клей» (издательство «Кабинетный ученый»)
- Александра Горяшко — «Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек разумный: четырнадцать веков взаимоотношений» (отпечатано в типографии «ЛД-Принт», самиздат)
- Екатерина Колпинец — «Формула грез. Как соцсети создают наши мечты» (издательство Individuum)
- Игорь Лисов — «Разведчики внешних планет: Путешествие «Пионеров» и «Вояджеров» от Земли до Нептуна и далее» (издательство «Альпина нон-фикшн»)
- Катерина Михалева-Эгер — «350 лет современной моды, или Социальная история одного обыденного явления» («Издательские решения»)
- Александр Можаев — «Великий посад Москвы. Подлинная история Китай-города» (издательство «Бомбора»)
- Антон Нелихов — «Динозавры России: Прошлое, настоящее, будущее» (издательство «Альпина нон-фикшн»)
- Наталия Осояну — «Румынские мифы. От вырколаков и фараонок до Мумы Пэдурий и Дракулы» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»)
- Владимир Паевский — «Пернатые многоженцы: Любовь, браки, измены и разводы в мире птиц» («Т8 Издательские Технологии» / «Пальмира»)
- Татьяна Пигарёва — «Испания от И до Я. Двойники Дали, сервантесовская вобла и другие истории заядлого испаниста» (издательство «Слово»)
- Надежда Плунгян — «Рождение советской женщины. Работница, крестьянка, летчица, «бывшая» и другие в искусстве 1917–1939 годов» (издательство «Музей современного искусства «Гараж»)
- Сергей Самойленко — «Вероятности и неприятности. Математика повседневной жизни» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»)
- Олег Хлевнюк — «Корпорация самозванцев. Теневая экономика и коррупция в сталинском СССР» (издательство «Новое литературное обозрение»)
- Елена Хохлова — «Главное в истории искусства Кореи. Ключевые произведения, темы, имена, техники» (издательство «Манн, Иванов и Фербер»)
- Леонид Чутко — «Сил нет. Адаптация к стрессу, или Как остаться здоровым в нездоровом мире» (издательство «Портал»)
- Олег Шумаков — «Королевство Камбоджа. Затянувшееся путешествие зоолога» (издательство «Фитон»)
- Сергей Шумский — «Воспитание машин: Новая история разума» (издательство «Альпина нон-фикшн»)
- Тамара Эйдельман* — «Право на жизнь. История смертной казни» (издательство «Альпина нон-фикшн»)
Оценивать список и формировать шорт-лист будут члены жюри. В этом сезоне в него вошли:
- Александр Архангельский, писатель, популяризатор науки, публицист; председатель жюри
- Александра Архипова, фольклорист, социальный антрополог, ведущий телеграм-канала «(Не)занимательная антропология»
- Андрей Коняев, кандидат физико-математических наук, издатель N+1
- Михаил Майзульс, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Учебно-научного центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ, лауреат премии «Просветитель» 2022 года за книгу «Воображаемый враг. Иноверцы в средневековой иконографии»
- Сергей Попов, астрофизик, профессор РАН, лауреат премии «За верность науке»
- Ольга Филатова, доктор биологических наук, постдок в Университете Южной Дании (SDU), специалист в области акустической коммуникации млекопитающих и поведения китообразных, лауреат премии «Просветитель» 2022 года за книгу «Облачно, возможны косатки».
* — признаны Министерством юстиции иностранным агентом
Позднее объявят лонг-листы ещё в двух номинациях. Длинный список специальной награды «ПолитПросвет» появится 28 июня, а «Просветитель.Перевод» — 3 июля.
Короткие списки опубликуют не позже 30 сентября.
«Просветитель» — премия Дмитрия Зимина, которая вручается за лучшую научно-популярную книгу на русском языке с 2008 года. До 2015 года она вручалась фондом Зимина «Династия», а с 2016 уже при поддержке Zimin Foundation, поскольку «Династию» признали «иностранным агентом». Задача премии — привлечь внимание к просветительству как читателей и любителей нон-фикшена, так и молодых авторов, популяризаторов науки.
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Премию «Просветитель» в этом году вручили за книги об изображении иноверцев и жизни косаток.
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