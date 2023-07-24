Канал Райана Рейнольдса вернул к жизни Альфа... для рекламы во время марафона сериала

Канал Maximum Effort Райана Рейнольдса, который доступен на платформах вроде Fubo, Amazon Freevee и Tubi, приобрел права на классический ситком «Альф».

Но куда интереснее то, что во время грядущего марафона в сериале появятся спонсорские сегменты под названием Maximum Moments — со знакомым героем и его фирменным юмором.

Компания работала с автором «Альфа» Полом Фуско и Shout! Studios для создания рекламных вставок.

Среди брендов, которые будет рекламировать Альф, числятся Mint Mobile (тоже частично принадлежащий Райану), Ring от Amazon, HIMS, Fubo и MNTN.

Канал Maximun Effort запустили в июне в рамках сделки с Fubo. Райан Рейнольдс сам ведет часть контента, в том числе программу, в которой актер читает зрителям сказки на ночь.