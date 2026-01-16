КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналПодкасты

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы выйдут в 2026 году? Экранизации игр
Кто умер в 2025 году: писатели, режиссёры, творцы игр и музыки
Какие фильмы выйдут в 2026 году? Фэнтези и сказки
Лучшие мультфильмы 2025 года

Классика

Кэрри Фишер: настоящая жизнь принцессы Леи
«Звёздные войны»: обречённые на провал
Новости

Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm. «Звёздные войны» теперь в руках Филони

Кот-император
16 января 10:00
302
2 минуты на чтение
Студия Lucasfilm объявила о том, чего многие издания ожидали давно: её глава Кэтлин Кеннеди уходит в отставку. Её место займут два сопредседателя: Дэйв Филони и Линвен Бреннан.

Кэтлин Кеннеди

Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

Кэтлин Кеннеди возглавила студию в 2012 году по приглашению самого Джорджа Лукаса, когда тот решил продать Lucasfilm концерну Disney. В прошлом Кеннеди была продюсером и ассистентом режиссёра на съёмках «Индианы Джонса», «Инопланетянина», «Гремлинов», «Назад в будущее» и других проектов Лукаса и Стивена Спилберга.
Под руководством Кеннеди были созданы новые фильмы и сериалы по «Звёздным войнам». С финансовой точки зрения большинство из них были успешны, но многие фанаты критиковали их. Многие отмечали, что Кеннеди была скорее администратором, а не творцом и визионером.

Дэйв Филони

Josh Hallett, CC BY-SA 2.0

Линвен Бреннан

фото © Lucasfilm

Новый руководитель Lucasfilm Дэйв Филони, напротив, известен именно своим творчеством — он создатель сериалов «Войны клонов», «Повстанцы» и многих других, сценарист «Мандалорца». Филони — давний поклонник «Звёздных войн», который часто вставляет в свои работы элементы из отменённой «Расширенной вселенной» и отсылки к предыдущим проектам. За это обилие «фансервиса» некоторые его критикуют.
Филони будет отвечать за творческое видение, а его со-президент Линвен Бреннанн — за финансовую сторону. Прежде она возглавляла студию спецэффектов Industrial Light & Magic, а затем стала главным бизнес-менеджером Lucasfilm.
Что касается Кэтлин Кеннеди, она планирует вернуться к своему прежнему занятию — продюсировать фильмы.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Журнал «Мир фантастики»: подписка на 2026 год стартовала!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 266 (январь 2026)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Братья Стругацкие»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Amazon работает над реалити-шоу Fallout Shelter

Новости

Трейлер средневекового хоррора «Ужасный» с Китом Харингтоном и Софи Тернер

Новости

Джордж Мартин дал сенсационное интервью. «Песнь льда и пламени» может быть никогда не закончена
«Я не вижу хэппи-энда для Тириона».

Новости

Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала по «Гарри Поттеру»

Новости

«Вы обязаны отпустить Василису» — трейлер «Царевны-лягушки 2»

Новости

«Прямо как в "Аватаре"» — новый трейлер «Прыгунов» от Pixar

Новости

Детям Джеймса Кэмерона больше нравится «Аватар» про Аанга
Дети любят мультики — даже 30-летние.

Новости

Мэйси Стелла сыграет в сериале Life is Strange. Но кого?

Новости

Эмилия Кларк покончила со съемками в фэнтези

Новости

Меньше масштаба — больше ужаса: критики хвалят «28 лет спустя: Храм костей»
Премьера 16 января.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2025
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты