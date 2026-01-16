Кэтлин Кеннеди уходит из Lucasfilm. «Звёздные войны» теперь в руках Филони

Кэтлин Кеннеди уходит в отставку. Её место займут два сопредседателя: Дэйв Филони и Линвен Бреннан. Студия Lucasfilm объявила о том, чего многие издания ожидали давно: её главаКеннеди уходит в отставку. Её место займут два сопредседателя: Дэйв Филони и Линвен Бреннан.

Кэтлин Кеннеди Dick Thomas Johnson, CC BY 2.0

Кэтлин Кеннеди возглавила студию в 2012 году по приглашению самого Джорджа Лукаса, когда тот решил продать Lucasfilm концерну Disney. В прошлом Кеннеди была продюсером и ассистентом режиссёра на съёмках «Индианы Джонса», «Инопланетянина», «Гремлинов», «Назад в будущее» и других проектов Лукаса и Стивена Спилберга.

Под руководством Кеннеди были созданы новые фильмы и сериалы по «Звёздным войнам». С финансовой точки зрения большинство из них были успешны, но многие фанаты критиковали их. Многие отмечали, что Кеннеди была скорее администратором, а не творцом и визионером.

Дэйв Филони Josh Hallett, CC BY-SA 2.0 Линвен Бреннан фото © Lucasfilm

Новый руководитель Lucasfilm Дэйв Филони, напротив, известен именно своим творчеством — он создатель сериалов «Войны клонов», «Повстанцы» и многих других, сценарист «Мандалорца». Филони — давний поклонник «Звёздных войн», который часто вставляет в свои работы элементы из отменённой «Расширенной вселенной» и отсылки к предыдущим проектам. За это обилие «фансервиса» некоторые его критикуют.

Филони будет отвечать за творческое видение, а его со-президент Линвен Бреннанн — за финансовую сторону. Прежде она возглавляла студию спецэффектов Industrial Light & Magic, а затем стала главным бизнес-менеджером Lucasfilm.

Что касается Кэтлин Кеннеди, она планирует вернуться к своему прежнему занятию — продюсировать фильмы.

