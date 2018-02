Компания Funcom анонсировала выход тактической игры Mutant Year Zero: Road to Eden

Компания Funcom анонсировала выход тактической игры Mutant Year Zero: Road to Eden

Компания Funcom (Conan Exiles, The Longest Journey) анонсировала выход необычной видеоигры Mutant Year Zero: Road to Eden в постапокалиптическом сеттинге. Игра удивляет как минимум главными героями: игрокам предстоит взять под контроль мутантов, среди которых антропоморфные утка и кабан.

Разрабатывает игру недавно основанная студия The Bearded Ladies, в которую вошли бывшие разработчики серий Payday и Hitman. Funcom показали любопытный кинематографический трейлер, раскрыли некоторые подробности и поделились скриншотами геймплея. Вы только поглядите на утку Дакса и кабана Бормина!

Mutant Year Zero: Road to Eden — это тактическая приключенческая игра, в основе которой лежит система пошаговых сражений и исследования мира в реальном времени. Её действие разворачивается в постапокалиптическом будущем: ядерная война разрушила цивилизацию, а человечество мутировало в странных мутантов. Разработчики обещают глубокую проработку сюжета и систему скрытности. Прочие особенности включают развитое дерево способностей и мутаций, а также разрушаемые элементы мира. У игры появилась страница в Steam, где можно почитать подробности.

Mutant Year Zero основана на одноимённой настольной ролевой игре. В неё входит три ключевые книги, каждая из которых посвящена отдельной теме: мутантам, антропоморфным зверям и роботам. Похоже, в компьютерной игре мы увидим представителей всех этих видов.

Mutant Year Zero: Road to Eden выйдет на РС, PS4 и Xbox One в этом году. Точная дата релиза пока не известна.