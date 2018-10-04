Актёр Крис Эванс официально завершил съёмки в фильме «Мстители 4» и попрощался с ролью Капитана Америки. Об этом он рассказал в своём твиттере. Это означает, что студия не продлила его контракт.

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful. — Chris Evans (@ChrisEvans) October 4, 2018

Съёмки «Мстителей 4» официально завершены. Это был, мягко говоря, очень эмоциональный день. Играть эту роль на протяжении последних 8 лет было честью. Всем актёрам, съёмочной команде и зрителям — спасибо за эти воспоминания! Бесконечно благодарен.

Премьера «Мстителей 4» состоится в России 2 мая 2019 года.