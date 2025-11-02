Какие книги получили Всемирную премию фэнтези в 2025 году

Читайте также
Номинанты:
— Янгцзе Чу «The Fox Wife»
— Кей Хронистер «The Bog Wife»
— Лев Гроссман «The Bright Sword»
— Саманта Миллс «The Wings Upon Her Back»»
Номинанты:
— Нейтан Баллингруд «Crypt of the Moon Spider»
— Майкл Флетчер и Анна Смит Спарк «In the Shadow of Their Dying»
— Ли Мандело «The Woods All Black»
— Преми Мохамед «The Butcher of the Forest»
Номинанты:
— Хайрон Эннес «Our Best Selves»
— Кэт Хеллисен «Godskin»
— П. Г. Ли «The V*mpire»
— Ханна Янг «Everything in the Garden is Lovely»
Номинанты:
— Discontinue If Death Ensues
— Northern Nights
— The Dagon Collection
— The Crawling Moon: Queer Tales of Inescapable Dread
— Пеми Агуда «Ghostroots»
— Брайан Эвенсон «Good Night, Sleep Tight»
— Кэтлин Дженнингс «Kindling: Stories»
— Ананда Лима «Craft: Stories I Wrote for the Devil»