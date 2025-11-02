КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025 в кино? Российские премьеры
Фильм «Ужастики. Ожившие рисунки»: волшебная сила искусства

Классика

«Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял
Роланд Эммерих: режиссёр-катастрофа
Новости

Какие книги получили Всемирную премию фэнтези в 2025 году

Кот-император
2 ноября 21:00
383
3 минуты на чтение
На конвенте в Брайтоне, Англия, вручили Всемирную премию фэнтези за книги, изданные в 2024 году. Помимо основных наград, премии за «вклад всей жизни» получили великий художник Майкл Уэлан и новозеландская писательница Джулиет Марилльер.
Большинство этих книг ещё не издавалось на русском, так что мы приводим лишь свой перевод для названий победителей.

Читайте также

Майкл Уэлан, главный фэнтези-художник XX века

Дмитрий Злотницкий

01.06.2006

54374

Трехкратный обладатель всемирной премии фэнтези способен отказаться от выгодного контракта ради интересной работы.

Лучший роман: Роберт Джексон Беннетт «Отравленная чаша» (The Tainted Cup)

Детективное фэнтези о вселенной, где исполинские левиафаны осаждают огороженную стеной империю. Первый роман в серии «Тень левиафана».

Номинанты:

— Янгцзе Чу «The Fox Wife»

— Кей Хронистер «The Bog Wife»

— Лев Гроссман «The Bright Sword»

— Саманта Миллс «The Wings Upon Her Back»»


Читайте также

Роберт Джексон Беннетт «Город лестниц»

Светлана Евсюкова

02.04.2017

22444

Увлекательное, при этом глубокое, серьёзное и многослойное фэнтези.

Лучшая повесть: Роуз Лемберг «Ярмо звёзд» (Yoke of Stars)

Фэнтези об ассасине-ученике, получившем первое задание. Часть вселенной Birdverse.

Номинанты:

— Нейтан Баллингруд «Crypt of the Moon Spider»

— Майкл Флетчер и Анна Смит Спарк «In the Shadow of Their Dying»

— Ли Мандело «The Woods All Black»

— Преми Мохамед «The Butcher of the Forest»


Лучший рассказ: Маура Макхью «Раптор» (Raptor)

Номинанты:

— Хайрон Эннес «Our Best Selves»

— Кэт Хеллисен «Godskin»

— П. Г. Ли «The V*mpire»

— Ханна Янг «Everything in the Garden is Lovely»

Лучший сборник: «Сердцевина» (Heartwood)

В этом сборнике вышел рассказ «Раптор».

Номинанты:

— Discontinue If Death Ensues

— Northern Nights

— The Dagon Collection

— The Crawling Moon: Queer Tales of Inescapable Dread


Лучший авторский сборник: Мариана Энрикес «Светлое место для тёмных личностей»  (A Sunny Place for Shady People)

Номинанты:

— Пеми Агуда «Ghostroots»

— Брайан Эвенсон «Good Night, Sleep Tight»

— Кэтлин Дженнингс «Kindling: Stories»

— Ананда Лима «Craft: Stories I Wrote for the Devil»


Лучший художник: Лив Рэйни-Смит

Рэйни-Смит — мастер ксиллографии

Номинанты:
— Джени Коуттс
— Нико Делорт
— Манци Джексон
— Тран Нгуйен
Также специальные награды получили авторы справочника по филиппинской фантастике Mapping New Stars и владелец независимого издательства Black Shuck Books.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

