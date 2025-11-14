Кто станет главным злодеем «Супермена 2»

Издание TheWrap со ссылкой на свои источники рассказало, что главным злодеем сиквела «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня» станет Брейниак.
Ранее режиссер и сценарист Джеймс Ганн говорил, что в продолжении Человеку из стали и Лексу Лютору предстоит объединиться против общего врага. Также он публиковал обложку драфта сценария, на которой фанаты увидели намек на появление пришельца .
Брейниак — суперзлодей-андроид, обладающий высочайшей вычислительной мощностью. В некоторых комиксах именно он ответственен за гибель Криптона.
Фильм выйдет 9 июля 2027 года
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.