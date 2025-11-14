КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм
«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы

Классика

Как смотрится «Месть ситхов» спустя двадцать лет?
Докуфикшн: научно-популярные фильмы, снятые как реальные
Новости

Кто станет главным злодеем «Супермена 2»

Дмитрий Кинский
14 ноября 15:33
103
1 минута на чтение
Издание TheWrap со ссылкой на свои источники рассказало, что главным злодеем сиквела «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня» станет Брейниак.
Ранее режиссер и сценарист Джеймс Ганн говорил, что в продолжении Человеку из стали и Лексу Лютору предстоит объединиться против общего врага. Также он публиковал обложку драфта сценария, на которой фанаты увидели намек на появление пришельца .
Брейниак — суперзлодей-андроид, обладающий высочайшей вычислительной мощностью. В некоторых комиксах именно он ответственен за гибель Криптона.
Фильм выйдет 9 июля 2027 года

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Из Dispatch пришлось вырезать некоторые сцены секса, но у игроков есть шанс их увидеть

Новости

Джордж Мартин ненавидит ретконы и перезапуски — особенно в комиксах про Человека-паука
Особенно его разозлила омтененная свадьба Питера и Мэри Джейн.

Новости

Охотник за привидениями в «Каспере» — канон! Так сказал он сам
Но почему он его не изгнал?

Новости

Силовая броня и Коготь смерти в трейлере второго сезона Fallout

Новости

Paramount закрыла мультсериал «Истории Черепашек-ниндзя»

Новости

Анонсировали MMORPG под названием Horizon Steel Frontiers

Новости

Warner Bros. Animation адаптирует 10 популярных вебтунов

Новости

Death Stranding Isolations: Кодзима и Кувшинов создают аниме по игре
Премьера только в 2027 году.

Новости

Тимур Бекмамбетов научит виртуальных ИИ-актёров играть по системе Станиславского
На это ушло 5 миллионов и 10 лет.

Новости

«Тайный город»: первый трейлер отечественного фэнтези-сериала
Премьера в 2026 году.
Показать ещё
Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты