LEGO выпустит набор «Звезда Смерти» за 1000 долларов





Это детализированная модель «Звезды Смерти» — почти 70 см в высоту, 79 см в ширину и порядка 27 см в глубину, с множеством помещений, позволяющих воссоздать культовые сцены из оригинальной трилогии. В набор входит 9023 детали и 38 минифигурок, включая двух дроидов, Дарта Вейдера и разные версии Люка Скайуокера.









Продажи стартуют 1 октября для участников LEGO Insiders и 4 октября — для всех остальных.

Спустя восемь лет после того, как LEGO побила все рекорды со своим «Тысячелетним соколом» из 7541 детали за 850 долларов, компания выпускает свой первый набор стоимостью 1000 долларов.