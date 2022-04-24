Лиам Нисон готов снова сыграть Квай-Гона, но только в фильме

О, я думаю, я был бы и не против вернуться, но только для фильма. Я немного сноб, когда речь идёт о телевидении. Я люблю кинотеатры.

И я не могу поверить, что уже прошло 24 года с тех пор, как мы отсняли «Скрытую угрозу». Куда утекло время? Это был потрясающий опыт — снимать этот фильм в Лондоне.