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    Новости

    Лиам Нисон готов снова сыграть Квай-Гона, но только в фильме

    24 апреля 2022
    24.04.2022
    304
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    Лиам Нисон готов снова сыграть Квай-Гона, но только в фильме

    Уже в мае выйдет сериал «Оби-Ван Кеноби», который фанаты ожидают с большим нетерпением. Одна из причин — возвращение Юэна Макгрегора к роли Оби-Вана Кеноби и Хейдена Кристенсена к партии Дарта Вейдера.

    Другой важный актёр из трилогии приквелов был бы не против вернуться — Лиам Нисон поделился, что готов вернуться к роли Квай-Гона, но при условии, что это будет полнометражный фильм.

    О, я думаю, я был бы и не против вернуться, но только для фильма. Я немного сноб, когда речь идёт о телевидении. Я люблю кинотеатры.

    И я не могу поверить, что уже прошло 24 года с тех пор, как мы отсняли «Скрытую угрозу». Куда утекло время? Это был потрясающий опыт — снимать этот фильм в Лондоне.

    Судя по всему, Нисона в «Оби-Ване Кеноби» мы не увидим. К тому же, это было бы непросто: трудно представить, как создатели могли бы вернуть Квай-Гона иначе как для камео, не порушив сюжетную логику. В финале «Призрачной угрозы» джедай погиб. Тем не менее создатели шоу обещали нам много других камео.

    Ещё в 2020 году актёр рассказывал, что главным преимуществом игры в крупной франшизе были новые впечатления:

    [Фантастика] просто не мой жанр, совсем не мой. Я был в первых «Звездных войнах», это было 22 года назад. Мне понравилось, потому что это было ново. Я играл напротив теннисных мячей, которые должны были стать маленькими пушистыми существами. Это было интересно с актерской точки зрения — попытаться обращаться с ними как с реальными, но это был мой последний раз. Такое довольно утомительно.

    «Оби-Ван Кеноби» выйдет на Disney+ 27 мая.

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