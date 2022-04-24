Лиам Нисон готов снова сыграть Квай-Гона, но только в фильме

Уже в мае выйдет сериал «Оби-Ван Кеноби», который фанаты ожидают с большим нетерпением. Одна из причин — возвращение Юэна Макгрегора к роли Оби-Вана Кеноби и Хейдена Кристенсена к партии Дарта Вейдера.
Другой важный актёр из трилогии приквелов был бы не против вернуться — Лиам Нисон поделился, что готов вернуться к роли Квай-Гона, но при условии, что это будет полнометражный фильм.
Судя по всему, Нисона в «Оби-Ване Кеноби» мы не увидим. К тому же, это было бы непросто: трудно представить, как создатели могли бы вернуть Квай-Гона иначе как для камео, не порушив сюжетную логику. В финале «Призрачной угрозы» джедай погиб. Тем не менее создатели шоу обещали нам много других камео.
Ещё в 2020 году актёр рассказывал, что главным преимуществом игры в крупной франшизе были новые впечатления:
[Фантастика] просто не мой жанр, совсем не мой. Я был в первых «Звездных войнах», это было 22 года назад. Мне понравилось, потому что это было ново. Я играл напротив теннисных мячей, которые должны были стать маленькими пушистыми существами. Это было интересно с актерской точки зрения — попытаться обращаться с ними как с реальными, но это был мой последний раз. Такое довольно утомительно.
«Оби-Ван Кеноби» выйдет на Disney+ 27 мая.
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Сериал выйдет в конце мая.
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