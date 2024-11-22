Лучшие моды для S.T.A.L.K.E.R. — от хардкора до сюжеток, не уступающих оригинальным играм

S.T.A.L.K.E.R. 2 вышла — спустя 15 лет после релиза «Зова Припяти», последней официальной игры во франшизе. Все эти годы, пока создатели Зоны не подавали особых признаков жизни, активно развивалась сцена моддинга, и энтузиасты, которые не побоялись с головой окунуться в далеко не самый дружелюбный движок X-Ray Engine, делали собственные игры по S.T.A.L.K.E.R. Неудачных работ, конечно, хватает: «мод для S.T.A.L.K.E.R.» стал таким же мемом, как «польский шутер». Но спустя годы навыки моддеров заметно выросли, и «васянские моды» отошли на второй план. В честь скорого релиза новой S.T.A.L.K.E.R. наш автор Даниил Кортез собрал топ лучших фанатских работ, которые по качеству как минимум близки к официальным играм — а то и вовсе стоят с ними на одном уровне!

Важное примечание: не стоит бояться моддинга S.T.A.L.K.E.R. Да, когда-то давно это было тяжело: что-то ставить, где-то менять файлы, что-то настраивать. Но с годами качество модификаций выросло настолько, что практически все упомянутые в списке работы либо ставятся обычным экзешником или разовой заменой файлов. Некоторым даже сама игра не нужна — без неё работают!



Gunslinger

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Что это: оружейный мод



Мод-долгострой для «Зова Припяти», разработка которого началась аж в 2013 году. Он добавляет в игру новое оружие, заменяет модели и обновляет анимации старому. Может показаться, что это мелочь — чего-чего, а оружейных модификаций для S.T.A.L.K.E.R. хватает.

Однако Gunslinger — лучший. Оружие, его анимации и звук на феноменальном уровне. Модификация по качеству превосходит многие высокобюджетные милитари-шутеры!

Вы наверняка ознакомитесь с этим модом, даже если не хотите накатывать лишние стволы на S.T.A.L.K.E.R., потому что Gunslinger часто включают в другие модификации. Это уже практически такая же икона стиля франшизы, как выкрики бандитов или зелёный жук в окне ошибки после вылета игры.

Misery

Что это: более депрессивный хардкорный S.T.A.L.K.E.R.

Легенда мод-сцены и одна из первых действительно удачных глобальных конверсий. Misery делает нашу любимую игру ещё сложнее, но в правильном русле. А именно — меняет экономику и добавляет больше механик, которые подчёркивают симулятивность геймплея S.T.A.L.K.E.R: реалистичное применение медикаментов, крафтинг, выбор класса с уникальными бонусами.

Помимо геймплея, Misery меняет визуал, делая цвета более угнетающими, а ночи — мрачными. Зона и без того не похожа на курорт, а с модом и вовсе превращается в восточноевропейскую версию Silent Hill.

Если вам по какой-то причине не хватает самоистязаний и депрессии в жизни, то Misery — отличный выбор!



Anomaly

Что это: S.T.A.L.K.E.R. 1.5

Anomaly — один из столпов моддинга S.T.A.L.K.E.R., если не лучшая фанатская работа вообще. По сути, это надстройка другой модификации — Call of Chernobyl. Она объединяет локации оригинальной трилогии в одну большую Зону (всё ещё с подзагрузками), добавляет к ним несколько вырезанных «карт» вроде Генераторов и позволяет игроку жить своей жизнью в любимом сеттинге. Хочешь — отыгрывай одинокого сталкера и выполняй длинные цепочки квестов по пути к центру Зоны. Либо полезай в шкуру бандита, долговца или вовсе монолитовца!

В Anomaly есть сюжетные задания, но они скорее служат лишним поводом куда-то сходить и что-то сделать. Главная фишка мода — это огромный мир на 30+ локаций, в котором у каждого сталкера есть цель и распорядок дня. Дружите, работайте, грабьте, убивайте — делайте что хотите.

Мод улучшает почти всё, что есть в оригинальных играх: экономику, ощущения от оружия, графику, интерфейс и так далее. А ещё он работает на улучшенной версии движка, благодаря чему игра вылетает крайне редко. Да и багов здесь куда меньше, чем в современных ААА-играх.

Это такие «Космические рейнджеры» или «Корсары» на движке и механиках украинского шутера. Песочница полной свободы с миллионом возможностей. К тому же мод позволяет настроить вообще всё: частоту выбросов и псионных штормов, количество людей и мутантов в округе, погоду, сложность и отдельные механики (например, социальный стелс в духе Hitman!). Можно сделать сохранения только у костров, как в Dark Souls, превратить игру в войну фракций из «Чистого неба» с динамической дипломатией или вовсе устроить зомби-апокалипсис, чтобы кроме вас, торговцев и орд ходячих мертвецов в Зоне никого не осталось.



Anomaly вслед за Call of Chernobyl стала популярной платформой для других модификаций — например, Gamma и Escape from Pripyat. Это ещё более хардкорные моды с ещё большим количеством механик и возможностей. То есть штука на любителя. Anomaly же сохраняет идеальный баланс между хардкором и глубиной механик.

Приятный бонус для тех, кто боится моддинга: Anomaly вообще не надо устанавливать. Качаете мод с Moddb, распаковываете у себя на компьютере, заменяете сверху файлы из последнего патча — и всё, можно играть прямо из коробки! Не нужна оригинальная игра, не нужна установка. Консольные игры запускать сложнее.

«Путь во мгле»

Что это: одна из лучших сюжетных модификаций

Сталкер Саван вместе с другом пришёл в Зону за неслыханными богатствами. Но не доходят они и до первого артефакта, как их ловят военные. Товарища Савана берут в заложники, а ему самому теперь надо заработать деньги для выкупа.



«Путь во мгле» — это довольно приземлённая самостоятельная история о карьере одного сталкера в Зоне. Начав с мальчика на побегушках у коррумпированных вояк, Саван постепенно превращается в матёрого сталкера с дорогим снаряжением. Диалоги и постановка на высоте, но ближе к середине интересных геймплейных ситуаций и событий становится меньше. Настолько, что в конце вас ждёт… босс-вертолёт.

Тем не менее это работа, которая заслуженно мелькает в топах лучших модов для S.T.A.L.K.E.R. Как минимум первая её половина — эталонный пример «сталкер-игры» в открытом мире с ролевыми элементами, «поручениями для новичков» и прочим свойственным для франшизы геймплейным бытом.

«Пространственная аномалия»

Что это: небольшая сюжетная история

Вы — один из бедолаг, попавших в аномалию-ловушку. Небольшая лесная зона с парой построек оказалась бермудским треугольником внутри Зоны. Попасть внутрь можно, а выйти — нельзя. Вам и другим попавшим в западню сталкерам самых разных взглядов (от долговца до бандита) придётся закопать топор войны и действовать сообща, чтобы выжить на пятачке аномальной земли.

Ещё одна компактная и отлично поставленная история. Разве что местами сложная, особенно боссфайт под землёй… Так что советуем сохраняться почаще!

«Долина Шорохов»

Что это: небольшой самостоятельный сюжет на базе «Зова Припяти»



Сталкера Макса посылают на поиски группы из трёх человек — Труса, Балбеса и Бывалого (уловили отсылку?). Трио должно было найти редкий артефакт в Долине Шорохов — с нуля созданной локации, которая по размерам не уступает «картам» из «Зова Припяти». Но горе-искатели пропали, поэтому узнать об их судьбе и возможности выполнить их задачу — основная цель Макса.



«Долина Шорохов» — это небольшая история на пять-шесть часов прохождения про бытовой случай из жизни сталкеров. Вас ждёт в меру интересный сюжет с разнообразными заданиями, которые иногда даже предлагают выбор! Как и «Пространственная аномалия», эта модификация — отличный пример компактной, но максимально качественной работы. Приятная добавка к «Зову Припяти», которая вполне бы сошла за нереализованную четвёртую локацию игры. Даже основной квест напоминает задания Дегтярёва из «Зова Припяти» с поиском пяти упавших вертолётов.

Новых механик в моде практически нет. Вся суть в сюжете, постановке и интересных геймплейных ситуациях. Gunslinger, кстати, на месте, так что стрелять и смотреть на пушки в «Долине Шорохов» одно удовольствие.



True Stalker

Что это: ААА-игра от мира модификаций для S.T.A.L.K.E.R.



Главное событие мод-сцены S.T.A.L.K.E.R. в 2023 году. Команда фанатов с сайта AP-PRO.RU , посвящённого модификациям и новостям S.T.A.L.K.E.R., семь лет делала свою игру на базе open-source движка X-Ray. Получилась полноценная новая часть S.T.A.L.K.E.R. от энтузиастов, в которой есть рабочие стелс-механики, кат-сцены с озвучкой от актёров дубляжа (можно услышать Петра Гланца, Станислава Черскова и Константина Погодаева), современные механики вроде колеса выбора оружия и карты с вопросиками в лучших традициях «Ведьмака 3» и поздних Assassin’s Creed, а также эталонная оптимизация.

True Stalker рассказывает историю на десяток часов о сталкере по кличке Топор. На протяжении девяти глав он переживает приключения и поручения разной степени опасности в погоне за мечтой — рейдом в центр ЧАЭС.



История берёт постановкой и масштабом. Из минусов можно отметить разве что обилие беготни туда-сюда (частая проблема любительских работ), чрезмерную любовь сценариста к сюжетным поворотам в духе «главного героя вырубили и взяли в плен» и унылый с геймплейной точки зрения финал, но о нём чуть позже.

В сравнении с оригинальными играми True Stalker вышла куда более линейной. Заниматься чем-то вне сюжета, не считая выполнения побочных заданий и поиска тайников, нет смысла. А-Life персонажей скручен до минимума, а лут на продажу стоит копейки — и те некуда девать. Бродить по заброшкам лучше в Anomaly — там это намного веселее. В True Stalker важнее сюжет и небывалое для сталкерских модификаций качество.



Задания с неожиданными развязками, заскриптованный кинематографичный эпизод из четвёртой главы, полноценная королевская битва в подземельях наёмников, стелс-эпизод в духе Припяти из Modern Warfare 2007 года — модификация не перестаёт удивлять до самого финала. И именно поэтому концовка так разочаровывает. После такой феерии чудес, которые смогли реализовать моддеры, перестрелка с десятком наёмников в экзоскелетах не вызывает никаких эмоций. Это шутка такая?!

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