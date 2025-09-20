«Лукоморье. Руслан и Людмила»: снимают экранизацию Пушкина в стиле «Ведьмака»

На фестивале «Новый сезон» онлайн-кинотеатр Premier объявил о своём новом проекте: экранизации поэмы Александра Пушкина. Фильм получит название « Лукоморье. Руслан и Людмила ». Создатели обещают, не много, не мало, «эпическую сказку» в духе «Властелина колец» и сериала «Ведьмак». Режиссёром станет Александр Войтинский (2 сезон «Метода», «По щучьему веленью»). Актёрский состав пока не собран, поэтому на предварительном промо-постере красуется спина волосатого викинга, созданного, видимо, нейросетью.

Это уже пятая вариация на темы «Руслана и Людмилы» за последние годы. В 2023 году вышел компьютерный мультфильм «Руслан и Людмила. Больше, чем сказка», а 2024 году — короткометражный рисованный мультфильм, просто «Руслан и Людмила». В производстве находятся ещё две — «Руслан и Людмила. Волшебное путешествие» от «Кинопоиска» (ожидается в 2027) и вольная фантазия на тему «Лукоморье» студии «Наше кино» (ожидается в 2026). А ещё ранее, в 2018 году, выходил мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка». Для сравнения, за всё советское время сняли только две экранизации — в 1938 и 1972 году.