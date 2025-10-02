Malys получила дату выхода — это карточная игра от соавтора Dragon Age





Malys — это карточная игра, рассказывающая о Ноа, охотнике на демонов, который отправляется уничтожить чудовище по имени Малис, держащее город в железной хватке. Сражения в ней напоминают обряды экзорцизма: игроки разыгрывают и «сжигают» карты, чтобы раскрыть истинные имена демонов и изгнать их из носителей.





По словам разработчиков, версия 1.0 добавит облачные сохранения, полную сюжетную кампанию, все три региона, финальную битву с боссом, а также масштабное обновленный саундтрек.



Студия Summerfall, основанная соавтором Dragon Age Дэвидом Гейдером, объявила дату релиза полноценной версии Malys. Проект выйдет 24 октября.