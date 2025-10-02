КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Новинки

Какие фильмы смотреть в октябре 2025? Мировые премьеры
Первые сцены, которые круче всего остального фильма
Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Мультфильмы в духе древней мифологии

Классика

Заблуждения: Космос в кино
«Охотники за привидениями 3»: неснятые сценарии фильма, которые мы не увидим
Новости

Malys получила дату выхода — это карточная игра от соавтора Dragon Age

Андрей Квасков
2 октября 12:45
Студия Summerfall, основанная соавтором Dragon Age Дэвидом Гейдером, объявила дату релиза полноценной версии Malys. Проект выйдет 24 октября.

Malys — это карточная игра, рассказывающая о Ноа, охотнике на демонов, который отправляется уничтожить чудовище по имени Малис, держащее город в железной хватке. Сражения в ней напоминают обряды экзорцизма: игроки разыгрывают и «сжигают» карты, чтобы раскрыть истинные имена демонов и изгнать их из носителей.

По словам разработчиков, версия 1.0 добавит облачные сохранения, полную сюжетную кампанию, все три региона, финальную битву с боссом, а также масштабное обновленный саундтрек.
