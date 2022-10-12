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    Новости

    Marvel приостановила работу над «Блэйдом»

    12 октября 2022
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    12.10.2022
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    Marvel приостановила работу над «Блэйдом»

    Marvel Studios обновила график выхода премьер — спустя всего месяц после анонса расписания на фестивале D23. Среди прочего компания перенесла выход боевика «Блэйд» с Махершалой Али — теперь фильм запланирован на 6 сентября 2024 года. Первоначально его хотели выпустить в ноябре 2023 года.

    Перенос последовал после новостей об уходе режиссёра Бассама Тарика. СМИ писали, что сценарий картины планируют переписать, поскольку им остался недоволен исполнитель главной роли. Новой версией займётся Бо ДеМайо, приложивший руку к «Лунному рыцарю», мультсериалу «Люди Икс ’97» и сериалу «Звёздный путь: Странные новые миры».

    Marvel в принципе временно приостановила производство фильма — съёмки планировали начать уже в ноябре.

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