Новинки

«Один дома»: фантастические теории о любимом фильме детства
«Бегущий человек»: как создавалась первая экранизация с Арнольдом Шварценеггером
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе»: каким получилось полнометражное продолжение бесцеремонного аниме-сериала
«Франкенштейн» Дель Торо — это Христос мира техноготики. Вот каким получился фильм

Классика

Восходящее солнце безумия: самые странные японские фантастические фильмы
10 необычных камео Стэна Ли
Новости

Н. К. Джемисин стала грандмастером фантастики — и прошлась по «Ктулху-жопному» ИИ

Кот-император
17 ноября 10:05
880
1 минута на чтение
Писательница Нора Кейта Джемисин стала 42-й за всю историю, кто получил почётное звание «Грандмастер» от ассоциации авторов научной фантастики и фэнтези (SFWA; эта же организация вручает премию «Небьюла»). Джемисин оказалась в одном ряду с Хайнлайном, Саймаком, Кларком, Азимовым, Брэдбери и другими прославленными писателями.
Нора Джемисин широко известна по фэнтези-трилогии «Наследие» и циклу «Расколотая земля». Её книги пять раз получали премию «Хьюго», четырежды — премию журнала «Локус», один раз премию «Небьюла».
Нора Джемисин
Если вы читали мои труды, вы знаете, что я думаю о способности историй менять мир. Многие из предыдущих грандмастеров написали книги, изменившие мою жизнь. Мне очень льстит теперь быть среди них. Фраза «Я стою на плечах гигантов», пожалуй, заезжена <...>, но иначе не скажешь. Я ценю не только эту честь, но и возможность стать частью миссии SFWA. В последние годы стало ясно, что никто нам не поможет, кроме нас самих — нарушения трудовых законов, кабальные контракты, частные капиталы и Ктулхужопный Cthulhu-assужас ИИ... если вы писатель, то знаете, что дела плохи. Борьба стоит того, и мы победим, но чёрт бы их побрал, знаете!

О её книгах

Н. К. Джемисин «Пятое время года»: мрачная история о великой зиме

Елена Ядренцева

26.03.2019

16390

В мире, где каждый день может обернуться долгой зимой, люди всегда готовы к испытаниям. Но нынешняя зима будет длиться не месяцы, не годы и даже не десятки лет, а много дольше…

Н. К. Джемисин «Город, которым мы стали». Спасение мистера Нью-Йорка

Катерина Яксон

27.01.2024

23528

Городское фэнтези с перебором повесточки

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

