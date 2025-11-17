Н. К. Джемисин стала грандмастером фантастики — и прошлась по «Ктулху-жопному» ИИ

Если вы читали мои труды, вы знаете, что я думаю о способности историй менять мир. Многие из предыдущих грандмастеров написали книги, изменившие мою жизнь. Мне очень льстит теперь быть среди них. Фраза «Я стою на плечах гигантов», пожалуй, заезжена <...>, но иначе не скажешь. Я ценю не только эту честь, но и возможность стать частью миссии SFWA. В последние годы стало ясно, что никто нам не поможет, кроме нас самих — нарушения трудовых законов, кабальные контракты, частные капиталы и Ктулхужопный Cthulhu-ass ужас ИИ... если вы писатель, то знаете, что дела плохи. Борьба стоит того, и мы победим, но чёрт бы их побрал, знаете!