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    На Airbnb теперь можно снять домик Шрека — с тем самым туалетом!

    26 сентября 2023
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    26.09.2023
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    На Airbnb в рамках коллаборации с DreamWorks недавно появилось воистину уникальное предложения для аренды частного жилья — хижина Шрека на холмах шотландского нагорья.

    С 27 по 29 октября домик могут снять до трех гостей бесплатно (дань уважения жесту лорда Фаркуада, который «подарил» жилью огра сказочным существам).

    В этом живописном уединенном месте гости смогут:

    • Насладиться атмосферой при свечах из ушной сферы;
    • Обменяться историями у костра;
    • Попробовать свежеприготовленные вафли с утра;
    • Уединиться в надежной уборной Шрека.
    На Airbnb теперь можно снять домик Шрека — с легендарны 3 На Airbnb теперь можно снять домик Шрека — с легендарны 2
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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