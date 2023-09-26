На Airbnb теперь можно снять домик Шрека — с тем самым туалетом!

На Airbnb в рамках коллаборации с DreamWorks недавно появилось воистину уникальное предложения для аренды частного жилья — хижина Шрека на холмах шотландского нагорья.
С 27 по 29 октября домик могут снять до трех гостей бесплатно (дань уважения жесту лорда Фаркуада, который «подарил» жилью огра сказочным существам).
В этом живописном уединенном месте гости смогут:
- Насладиться атмосферой при свечах из ушной сферы;
- Обменяться историями у костра;
- Попробовать свежеприготовленные вафли с утра;
- Уединиться в надежной уборной Шрека.
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