На Airbnb теперь можно снять домик Шрека — с тем самым туалетом!

На Airbnb в рамках коллаборации с DreamWorks недавно появилось воистину уникальное предложения для аренды частного жилья — хижина Шрека на холмах шотландского нагорья.

С 27 по 29 октября домик могут снять до трех гостей бесплатно (дань уважения жесту лорда Фаркуада, который «подарил» жилью огра сказочным существам).

В этом живописном уединенном месте гости смогут: