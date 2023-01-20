На BUBBLE Comics Con 2023 будет панель по «Вампирам средней полосы»

На грядущем мероприятии BUBBLE Comics Con 2023 пройдет панель по «Вампирам средней полосы».

Так, стриминговый сервис START в ее рамках покажет фрагменты из восьмой серии второго сезона — за 2 дня до выхода финала.

Кроме того, на фестиваль заглянут шоураннер Алексей Акимов и актеры Егор Дружинин и Лукерья Ильяшенко, которые ответят на вопросы фанатов и расскажут о процессе съемок сериала.

BUBBLE Comics Con 2023 пройдет 28 января.