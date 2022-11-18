    3
    Новости

    На русском переиздадут трилогию про Дарта Бейна из «Звёздных войн» — одну из самых известных книг «Легенд»

    18 ноября 2022
    Avatar photo
    18.11.2022
    519
    1 минута на чтение

    fanzon анонсировал переиздание долгожданных романов по «Звёздным войнам» — речь идёт о трилогии про Дарта Бейна от Дрю Карпишина. Это одни из самых известных книг старого канона (который сейчас относят к «Легендам»).

    На русском переиздадут трилогию про Дарта Бейна из «Звёздных войн» — одну из самых известных книг «Легенд» 1

    Аннотация

    Когда-то у ордена ситхов были тысячи последователей. Но постоянное соперничество и битвы за превосходство разделило и почти уничтожило их. Пока один Темный Лорд, наконец, не объединил ситхов в стремлении поработить Галактику — и уничтожить своих извечных врагов джедаев.

    Дессел, бывший шахтер, которого разыскивают полицейские силы Республики, вербуется в армию Братства Тьмы. Он хочет присоединиться к ситхам в их кровавой войне против Республики и ее рыцарей-джедаев.

    Жестокость, вероломство, хитрость и исключительное владение Силой быстро снискали Десселу славу воина. Приняв новое имя Бейн и пройдя обучение в Темной Академии, он готов утолить свою ярость и жажду власти. Бросив вызов вековым священным традициям, отвергнуть все, чему его учили. И, опираясь на забытую мудрость самых первых ситхов, создать новую эру абсолютной тьмы.

    В трилогию входят:

    • «Путь разрушения»
    • «Правило двух»
    • «Династия зла»

    Издательство выпустит первый том в декабре, а остальные два запланированы на начало 2023-го.

    Ранее эти книги на русском выпускало издательство «Азбука», но позже оно отказалось от лицензии по «Звёздным войнам». Лицензию подхватил fanzon, который выпускает книги как из нового канона, так и по «Легендам». Ранее fanzon издал книгу Карпишина про Ревана.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Папин дракон»: мультфильм от режиссёра «Тайны Келлс»
    0
    15718
    «Папин дракон»: мультфильм от режиссёра «Тайны Келлс»

    Создатели не пытаются нашпиговать произведение вымученными «вот-это-поворотами», чем иногда грешат современные фильмы.

    «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — неровный, но искренний реквием по герою 9
    0
    64049
    «Чёрная пантера: Ваканда навеки» — неровный, но искренний реквием по герою

    В продолжении «Чёрной пантеры» герои и авторы примиряются с гибелью Чедвика Боузмана и дают волю своим эмоциям.

    «Мы создаём цифровое кино»: Интервью с Сергеем Демчевым 4
    0
    77256
    «Мы создаём цифровое кино»: Интервью с Сергеем Демчевым, директором студии Magic Factory

    Почему именитые аниматоры не задерживались на проекте долго, почему в России есть проблема с анимацией motion capture, а ещё как применить средства выразительности игрового кино в анимации.

    Фэнтези с повествованием от первого лица 5
    0
    116295
    Фэнтези с повествованием от первого лица

    Пять книг с колоритными и запоминающимися героями-рассказчиками

    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну
    0
    125695
    Домашний змей и дух покойника. Отрывок из книги «Румынские мифы» Наталии Осояну

    В этом фрагменте из главы про волшебных созданий рассказывается про удивительных духов-прислужников и духов-хранителей. Почитайте, как змей, спиридуш и стафия охраняют дома.

    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    324453
    Отмечаем столетие Курта Воннегута в 59-м выпуске Фантастического подкаста

    Хочешь расстроить родителей — стань писателем

    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди
    0
    180554
    «Час дьявола»: жуткий триллер со злодейским Капальди

    Без спойлеров делимся впечатлениями

    8 Futoku no Guild
    0
    243612
    Фантастическое аниме осени 2022: что стоит смотреть?

    Составляем впечатления по начальным эпизодам аниме осени 2022 года.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить