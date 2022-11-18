На русском переиздадут трилогию про Дарта Бейна из «Звёздных войн» — одну из самых известных книг «Легенд»

fanzon анонсировал переиздание долгожданных романов по «Звёздным войнам» — речь идёт о трилогии про Дарта Бейна от Дрю Карпишина. Это одни из самых известных книг старого канона (который сейчас относят к «Легендам»).

Аннотация

Когда-то у ордена ситхов были тысячи последователей. Но постоянное соперничество и битвы за превосходство разделило и почти уничтожило их. Пока один Темный Лорд, наконец, не объединил ситхов в стремлении поработить Галактику — и уничтожить своих извечных врагов джедаев. Дессел, бывший шахтер, которого разыскивают полицейские силы Республики, вербуется в армию Братства Тьмы. Он хочет присоединиться к ситхам в их кровавой войне против Республики и ее рыцарей-джедаев. Жестокость, вероломство, хитрость и исключительное владение Силой быстро снискали Десселу славу воина. Приняв новое имя Бейн и пройдя обучение в Темной Академии, он готов утолить свою ярость и жажду власти. Бросив вызов вековым священным традициям, отвергнуть все, чему его учили. И, опираясь на забытую мудрость самых первых ситхов, создать новую эру абсолютной тьмы.

В трилогию входят:

«Путь разрушения»

«Правило двух»

«Династия зла»

Издательство выпустит первый том в декабре, а остальные два запланированы на начало 2023-го.

Ранее эти книги на русском выпускало издательство «Азбука», но позже оно отказалось от лицензии по «Звёздным войнам». Лицензию подхватил fanzon, который выпускает книги как из нового канона, так и по «Легендам». Ранее fanzon издал книгу Карпишина про Ревана.