На русском переиздадут трилогию про Дарта Бейна из «Звёздных войн» — одну из самых известных книг «Легенд»

fanzon анонсировал переиздание долгожданных романов по «Звёздным войнам» — речь идёт о трилогии про Дарта Бейна от Дрю Карпишина. Это одни из самых известных книг старого канона (который сейчас относят к «Легендам»).
Аннотация
Когда-то у ордена ситхов были тысячи последователей. Но постоянное соперничество и битвы за превосходство разделило и почти уничтожило их. Пока один Темный Лорд, наконец, не объединил ситхов в стремлении поработить Галактику — и уничтожить своих извечных врагов джедаев.
Дессел, бывший шахтер, которого разыскивают полицейские силы Республики, вербуется в армию Братства Тьмы. Он хочет присоединиться к ситхам в их кровавой войне против Республики и ее рыцарей-джедаев.
Жестокость, вероломство, хитрость и исключительное владение Силой быстро снискали Десселу славу воина. Приняв новое имя Бейн и пройдя обучение в Темной Академии, он готов утолить свою ярость и жажду власти. Бросив вызов вековым священным традициям, отвергнуть все, чему его учили. И, опираясь на забытую мудрость самых первых ситхов, создать новую эру абсолютной тьмы.
В трилогию входят:
- «Путь разрушения»
- «Правило двух»
- «Династия зла»
Издательство выпустит первый том в декабре, а остальные два запланированы на начало 2023-го.
Ранее эти книги на русском выпускало издательство «Азбука», но позже оно отказалось от лицензии по «Звёздным войнам». Лицензию подхватил fanzon, который выпускает книги как из нового канона, так и по «Легендам». Ранее fanzon издал книгу Карпишина про Ревана.
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