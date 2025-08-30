На спецпоказе «Долгой прогулки» проводят настоящую гонку на выбывание

Те поклонники, кому не терпится увидеть фильм раньше, получат такую возможность — но для этого придётся вжиться в роли героев «Долгой прогулки». Прокатчик в Лос-Анджелесе устраивает
специальный показ, на котором вместо кресел в зале установлены беговые дорожки. Зрители должны будут идти по ним, не сбавляя скорости ниже 3 миль/час, на протяжении всего фильма. Всякий, кто снизит скорость, получит предупреждение. После третьего предупреждения зрителя, конечно, не расстреляют, а лишь попоросят удалиться из зала. Так что финал картины увидят только самые стойкие.