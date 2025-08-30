КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

«Орудия» Зака Креггера: избегайте спойлеров!
«Рыжая Соня»: дешёвый пилот несостоявшегося сериала, который зачем-то выпустили в кино
Такой разный Супермен: как героя адаптируют к меняющимся реалиям
Боди-хоррор: 10 фильмов, которые помогут понять жанр

Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
«Вспомнить всё» — 30 лет. Трудная история создания
На спецпоказе «Долгой прогулки» проводят настоящую гонку на выбывание

Кот-император
30 августа 09:40
30
1 минута на чтение
«Долгая прогулка» Стивена Кинга — это книга о жестоком состязании, в котором от участников требуется идти, не сбавляя шаг. Остановившихся расстреливают солдаты. Недавно эту историю экранизировал Фрэнсис Лоуренс («Константин», «Голодные игры»), и уже в сентябре фильм выйдет в кинотеатрах (в том числе российских).
Те поклонники, кому не терпится увидеть фильм раньше, получат такую возможность — но для этого придётся вжиться в роли героев «Долгой прогулки». Прокатчик в Лос-Анджелесе устраивает специальный показ, на котором вместо кресел в зале установлены беговые дорожки. Зрители должны будут идти по ним, не сбавляя скорости ниже 3 миль/час, на протяжении всего фильма. Всякий, кто снизит скорость, получит предупреждение. После третьего предупреждения зрителя, конечно, не расстреляют, а лишь попоросят удалиться из зала. Так что финал картины увидят только самые стойкие.

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

