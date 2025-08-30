На спецпоказе «Долгой прогулки» проводят настоящую гонку на выбывание

«Долгая прогулка» Стивена Кинга — это книга о жестоком состязании, в котором от участников требуется идти, не сбавляя шаг. Остановившихся расстреливают солдаты. Недавно эту историю экранизировал Фрэнсис Лоуренс («Константин», «Голодные игры»), и уже в сентябре фильм выйдет в кинотеатрах (в том числе российских).