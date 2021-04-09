Находка: «Золотая сотня» отечественных мультфильмов

Продолжаем рассказывать о самых неожиданных находках в соответствующей рубрике. На этот раз делимся «Золотой сотней» — списком из ста лучших российских мультфильмов по мнению сотни деятелей индустрии.

В 2012 году в честь 100-летия российской анимации организаторы фестиваля анимационного кино подготовили масштабный топ. Для этого команда опросила сто представителей сообщества: лауреатов анимационных фестивалей страны, членов киноакадемий, преподавателей анимационных дисциплин, мастеров, чей вклад в искусство отмечен почетными званиями и государственными премиями. Каждой участник составлял свой список, в который входило от 30 до 100 лучших фильмов.

Условия были такими: ленты исключительно российского производства, снятые на базе именно российских киностудий в период 1912-2011 годов, а также авторские фильмы, созданные гражданами России на зарубежных студиях или совместно с ними

Эксперты должны были называть фильмы, которые лично они считают лучшими, любимыми, важными для нашей истории, и которые они рекомендовали бы знать каждому профессионалу или человеку, собирающемуся сделать анимацию своей профессией.

«Золотую сотню» объявили на церемонии открытия XVII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале в марте 2012 года.

В первую десятку вошли «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна, «Винни-Пух» Фёдора Хитрука, «Малыш и Карлсон» Бориса Степанцова. Первое место завоевал мультфильм Эдуарда Назарова «Жил-был Пёс».

Весь список

ЖИЛ-БЫЛ ПЁС (режиссер — Эдуард Назаров) ЁЖИК В ТУМАНЕ (режиссер — Юрий Норштейн) ВИННИ-ПУХ (режиссер — Федор Хитрук) ВАРЕЖКА (режиссер — Роман Качанов) КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ (режиссер — Федор Хитрук) СКАЗКА СКАЗОК (режиссер — Юрий Норштейн) ЦАПЛЯ И ЖУРАВЛЬ (режиссер — Юрий Норштейн) ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ (режиссер — Федор Хитрук) МАЛЫШ И КАРЛСОН (режиссер — Борис Степанцев) КОРОВА (режиссер — Александр Петров) СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (режиссер — Лев Атаманов) ЧЕБУРАШКА (режиссер — Роман Качанов) ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ (режиссер — Фёдор Хитрук) ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА (режиссер — Александр Татарский) ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ (режиссер — Эдуард Назаров) ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ (режиссер — Александр Татарский) РОЖДЕСТВО (режиссер — Михаил Алдашин) БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (режиссер — Инесса Ковалевская) НА КРАЮ ЗЕМЛИ (режиссер — Константин Бронзит) ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА (режиссер — Лев Атаманов) МАУГЛИ (режиссер — Роман Давыдов) ТОПТЫЖКА (режиссер — Федор Хитрук) ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО (режиссер — Леонид Носырев) КРОКОДИЛ ГЕНА (режиссер — Роман Качанов) ЛИСА И ЗАЯЦ (режиссер — Юрий Норштейн) МАРТЫНКО (режиссер — Эдуард Назаров) ПОЧТА (режиссеры — Михаил Цехановский, Вера Цехановская) ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН (режиссер — Андрей Хржановский) ВИННИ-ПУХ ИДЁТ В ГОСТИ (режиссер — Федор Хитрук) МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРОКОДИЛ (режиссер — Вадим Курчевский) СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА (режиссер — Андрей Хржановский) ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ (режиссер — Федор Хитрук) ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК (режиссеры — Владимир Полковников, Александра Снежко-Блоцкая) 38 ПОПУГАЕВ (цикл фильмов) (режиссер — Иван Уфимцев) ГАГАРИН (режиссер — Алексей Харитиди) ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ (режиссер — Борис Степанцев) НУ, ПОГОДИ! (цикл фильмов) (режиссер — Вячеслав Котеночкин) КОНЁК-ГОРБУНОК (режиссер — Иван Иванов-Вано) КТО СКАЗАЛ МЯУ? (режиссер — Владимир Дегтярев) НЮРКИНА БАНЯ (режиссер — Оксана Черкасова) ХАЛИФ-АИСТ (режиссер — Валерий Угаров) КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ (режиссер — Борис Степанцев) ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (режиссер — Александр Татарский) СТАРИК И МОРЕ (режиссер — Александр Петров) НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ (режиссеры — Мстислав Пащенко, Борис Дежкин) БОЛЕРО (режиссер — Иван Максимов) ЕГО ЖЕНА КУРИЦА (режиссер — Игорь Ковалев) АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (режиссер — Лев Атаманов) СЕРАЯ ШЕЙКА (режиссеры — Леонид Амальрик, Владимир Полковников) СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (режиссер — Александр Петров) ШАЙБУ! ШАЙБУ!! (режиссер — Борис Дежкин) Я К ВАМ ЛЕЧУ ВОСПОМИНАНЬЕМ (режиссер — Андрей Хржановский) 5/4 (режиссер — Иван Максимов) БРЭК! (режиссер — Гарри Бардин) ЖУРАВЛИНЫЕ ПЕРЬЯ (режиссер — Идея Гаранина) ОСТРОВ (режиссер — Федор Хитрук) ПОЛИГОН (режиссер — Анатолий Петров) КЛУБОК (режиссер — Николай Серебряков) ЛЕВША (режиссер — Иван Иванов-Вано) ЖИХАРКА (режиссер — Олег Ужинов) ДЕВОЧКА ДУРА (режиссер — Зоя Киреева) КЕЛЕ (режиссеры — Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон) РОЗОВАЯ КУКЛА (режиссер — Валентин Ольшванг) ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО (режиссер — Владимир Попов) ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ (режиссер — Роман Качанов) ЧЕЛОВЕК В РАМКЕ (режиссер — Федор Хитрук) ЧИПОЛЛИНО (режиссер — Борис Дёжкин) МОЛОКО (режиссер — Игорь Ковалев) УМКА (режиссеры — Владимир Попов, Владимир Пекарь) ПРО СИДОРОВА ВОВУ (режиссер — Эдуард Назаров) СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК (режиссер — Наталия Дабижа) Я ЖДУ ПТЕНЦА (режиссер — Николай Серебряков) ВЕТЕР ВДОЛЬ БЕРЕГА (режиссер — Иван Максимов) ДЮЙМОВОЧКА (режиссер — Леонид Амальрик) СЕЧА ПРИ КЕРЖЕНЦЕ (режиссеры — Иван Иванов-Вано, Юрий Норштейн) ГОЛУБОЙ ЩЕНОК (режиссер — Ефим Гамбург) ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ (режиссер — Ефим Гамбург) МЕСТЬ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА (режиссер — Владислав Старевич) РУСАЛКА (режиссер — Александр Петров) БАБУШКА (режиссер — Андрей Золотухин) БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ (режиссер — Лев Атаманов) ПРО РАКОВ (режиссер — Валентин Ольшванг СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ (режиссер — Владислав Старевич) ШИНЕЛЬ (фрагменты) (режиссер — Юрий Норштейн) БОЛЬШАЯ МИГРАЦИЯ (режиссер — Юрий Черенков) ГЕРАКЛ У АДМЕТА (режиссер — Анатолий Петров) ПОДРУЖКА (режиссер — Елена Гаврилко) СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ (режиссеры — Александр Татарский, Игорь Ковалев) ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ (режиссер — Валерий Угаров) МОЯ ЛЮБОВЬ (режиссер — Александр Петров) KJFG #5 (режиссер — Алексей Алексеев) КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ (режиссеры — Александр Татарский, Игорь Ковалев) БАЛАГАН (режиссер — Идея Гаранина) И с Вами снова я… (режиссер — Андрей Хржановский) КОНТАКТ (режиссер — Владимир Тарасов) ОГРАБЛЕНИЕ ПО… (режиссер — Ефим Гамбург) БУРЕВЕСТНИК (режиссер — Алексей Туркус) ПУДЯ (режиссер — Софья Кравцова)

(Двух картин в списке действительно не хватает — прим. МирФ)

Спасибо за наводку телеграм-каналу Большого фестиваля мультфильмов!