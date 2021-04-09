Находка: «Золотая сотня» отечественных мультфильмов

Продолжаем рассказывать о самых неожиданных находках в соответствующей рубрике. На этот раз делимся «Золотой сотней» — списком из ста лучших российских мультфильмов по мнению сотни деятелей индустрии.
В 2012 году в честь 100-летия российской анимации организаторы фестиваля анимационного кино подготовили масштабный топ. Для этого команда опросила сто представителей сообщества: лауреатов анимационных фестивалей страны, членов киноакадемий, преподавателей анимационных дисциплин, мастеров, чей вклад в искусство отмечен почетными званиями и государственными премиями. Каждой участник составлял свой список, в который входило от 30 до 100 лучших фильмов.
Условия были такими: ленты исключительно российского производства, снятые на базе именно российских киностудий в период 1912-2011 годов, а также авторские фильмы, созданные гражданами России на зарубежных студиях или совместно с ними
Эксперты должны были называть фильмы, которые лично они считают лучшими, любимыми, важными для нашей истории, и которые они рекомендовали бы знать каждому профессионалу или человеку, собирающемуся сделать анимацию своей профессией.
«Золотую сотню» объявили на церемонии открытия XVII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале в марте 2012 года.
В первую десятку вошли «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна, «Винни-Пух» Фёдора Хитрука, «Малыш и Карлсон» Бориса Степанцова. Первое место завоевал мультфильм Эдуарда Назарова «Жил-был Пёс».
Весь список
- ЖИЛ-БЫЛ ПЁС (режиссер — Эдуард Назаров)
- ЁЖИК В ТУМАНЕ (режиссер — Юрий Норштейн)
- ВИННИ-ПУХ (режиссер — Федор Хитрук)
- ВАРЕЖКА (режиссер — Роман Качанов)
- КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ (режиссер — Федор Хитрук)
- СКАЗКА СКАЗОК (режиссер — Юрий Норштейн)
- ЦАПЛЯ И ЖУРАВЛЬ (режиссер — Юрий Норштейн)
- ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ (режиссер — Федор Хитрук)
- МАЛЫШ И КАРЛСОН (режиссер — Борис Степанцев)
- КОРОВА (режиссер — Александр Петров)
- СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (режиссер — Лев Атаманов)
- ЧЕБУРАШКА (режиссер — Роман Качанов)
- ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ (режиссер — Фёдор Хитрук)
- ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА (режиссер — Александр Татарский)
- ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ (режиссер — Эдуард Назаров)
- ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ (режиссер — Александр Татарский)
- РОЖДЕСТВО (режиссер — Михаил Алдашин)
- БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (режиссер — Инесса Ковалевская)
- НА КРАЮ ЗЕМЛИ (режиссер — Константин Бронзит)
- ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА (режиссер — Лев Атаманов)
- МАУГЛИ (режиссер — Роман Давыдов)
- ТОПТЫЖКА (режиссер — Федор Хитрук)
- ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО (режиссер — Леонид Носырев)
- КРОКОДИЛ ГЕНА (режиссер — Роман Качанов)
- ЛИСА И ЗАЯЦ (режиссер — Юрий Норштейн)
- МАРТЫНКО (режиссер — Эдуард Назаров)
- ПОЧТА (режиссеры — Михаил Цехановский, Вера Цехановская)
- ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН (режиссер — Андрей Хржановский)
- ВИННИ-ПУХ ИДЁТ В ГОСТИ (режиссер — Федор Хитрук)
- МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРОКОДИЛ (режиссер — Вадим Курчевский)
- СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА (режиссер — Андрей Хржановский)
- ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ (режиссер — Федор Хитрук)
- ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК (режиссеры — Владимир Полковников, Александра Снежко-Блоцкая)
- 38 ПОПУГАЕВ (цикл фильмов) (режиссер — Иван Уфимцев)
- ГАГАРИН (режиссер — Алексей Харитиди)
- ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ (режиссер — Борис Степанцев)
- НУ, ПОГОДИ! (цикл фильмов) (режиссер — Вячеслав Котеночкин)
- КОНЁК-ГОРБУНОК (режиссер — Иван Иванов-Вано)
- КТО СКАЗАЛ МЯУ? (режиссер — Владимир Дегтярев)
- НЮРКИНА БАНЯ (режиссер — Оксана Черкасова)
- ХАЛИФ-АИСТ (режиссер — Валерий Угаров)
- КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ (режиссер — Борис Степанцев)
- ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (режиссер — Александр Татарский)
- СТАРИК И МОРЕ (режиссер — Александр Петров)
- НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ (режиссеры — Мстислав Пащенко, Борис Дежкин)
- БОЛЕРО (режиссер — Иван Максимов)
- ЕГО ЖЕНА КУРИЦА (режиссер — Игорь Ковалев)
- АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (режиссер — Лев Атаманов)
- СЕРАЯ ШЕЙКА (режиссеры — Леонид Амальрик, Владимир Полковников)
- СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (режиссер — Александр Петров)
- ШАЙБУ! ШАЙБУ!! (режиссер — Борис Дежкин)
- Я К ВАМ ЛЕЧУ ВОСПОМИНАНЬЕМ (режиссер — Андрей Хржановский)
- 5/4 (режиссер — Иван Максимов)
- БРЭК! (режиссер — Гарри Бардин)
- ЖУРАВЛИНЫЕ ПЕРЬЯ (режиссер — Идея Гаранина)
- ОСТРОВ (режиссер — Федор Хитрук)
- ПОЛИГОН (режиссер — Анатолий Петров)
- КЛУБОК (режиссер — Николай Серебряков)
- ЛЕВША (режиссер — Иван Иванов-Вано)
- ЖИХАРКА (режиссер — Олег Ужинов)
- ДЕВОЧКА ДУРА (режиссер — Зоя Киреева)
- КЕЛЕ (режиссеры — Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон)
- РОЗОВАЯ КУКЛА (режиссер — Валентин Ольшванг)
- ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО (режиссер — Владимир Попов)
- ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ (режиссер — Роман Качанов)
- ЧЕЛОВЕК В РАМКЕ (режиссер — Федор Хитрук)
- ЧИПОЛЛИНО (режиссер — Борис Дёжкин)
- МОЛОКО (режиссер — Игорь Ковалев)
- УМКА (режиссеры — Владимир Попов, Владимир Пекарь)
- ПРО СИДОРОВА ВОВУ (режиссер — Эдуард Назаров)
- СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК (режиссер — Наталия Дабижа)
- Я ЖДУ ПТЕНЦА (режиссер — Николай Серебряков)
- ВЕТЕР ВДОЛЬ БЕРЕГА (режиссер — Иван Максимов)
- ДЮЙМОВОЧКА (режиссер — Леонид Амальрик)
- СЕЧА ПРИ КЕРЖЕНЦЕ (режиссеры — Иван Иванов-Вано, Юрий Норштейн)
- ГОЛУБОЙ ЩЕНОК (режиссер — Ефим Гамбург)
- ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ (режиссер — Ефим Гамбург)
- МЕСТЬ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА (режиссер — Владислав Старевич)
- РУСАЛКА (режиссер — Александр Петров)
- БАБУШКА (режиссер — Андрей Золотухин)
- БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ (режиссер — Лев Атаманов)
- ПРО РАКОВ (режиссер — Валентин Ольшванг
- СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ (режиссер — Владислав Старевич)
- ШИНЕЛЬ (фрагменты) (режиссер — Юрий Норштейн)
- БОЛЬШАЯ МИГРАЦИЯ (режиссер — Юрий Черенков)
- ГЕРАКЛ У АДМЕТА (режиссер — Анатолий Петров)
- ПОДРУЖКА (режиссер — Елена Гаврилко)
- СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ (режиссеры — Александр Татарский, Игорь Ковалев)
- ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ (режиссер — Валерий Угаров)
- МОЯ ЛЮБОВЬ (режиссер — Александр Петров)
- KJFG #5 (режиссер — Алексей Алексеев)
- КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ (режиссеры — Александр Татарский, Игорь Ковалев)
- БАЛАГАН (режиссер — Идея Гаранина)
- И с Вами снова я… (режиссер — Андрей Хржановский)
- КОНТАКТ (режиссер — Владимир Тарасов)
- ОГРАБЛЕНИЕ ПО… (режиссер — Ефим Гамбург)
- БУРЕВЕСТНИК (режиссер — Алексей Туркус)
- ПУДЯ (режиссер — Софья Кравцова)
(Двух картин в списке действительно не хватает — прим. МирФ)
Спасибо за наводку телеграм-каналу Большого фестиваля мультфильмов!
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