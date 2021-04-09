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    Кино | Новости

    Находка: «Золотая сотня» отечественных мультфильмов

    9 апреля 2021
    Кот-император
    09.04.2021
    187
    3 минуты на чтение

    Продолжаем рассказывать о самых неожиданных находках в соответствующей рубрике. На этот раз делимся «Золотой сотней» — списком из ста лучших российских мультфильмов по мнению сотни деятелей индустрии.

    В 2012 году в честь 100-летия российской анимации организаторы фестиваля анимационного кино подготовили масштабный топ. Для этого команда опросила сто представителей сообщества: лауреатов  анимационных фестивалей страны, членов киноакадемий, преподавателей анимационных дисциплин, мастеров, чей вклад в искусство отмечен почетными званиями и государственными премиями. Каждой участник составлял свой список, в который входило от 30 до 100 лучших фильмов.

    Условия были такими: ленты исключительно российского производства, снятые на базе именно российских киностудий в период 1912-2011 годов, а также авторские фильмы, созданные гражданами России на зарубежных студиях или совместно с ними

    Эксперты должны были называть фильмы, которые лично они считают лучшими, любимыми, важными для нашей истории, и которые они рекомендовали бы знать каждому профессионалу или человеку, собирающемуся сделать анимацию своей профессией.

    «Золотую сотню» объявили на церемонии открытия XVII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале в марте 2012 года.

    В первую десятку вошли «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна, «Винни-Пух» Фёдора Хитрука, «Малыш и Карлсон» Бориса Степанцова. Первое место завоевал мультфильм Эдуарда Назарова «Жил-был Пёс».

    Весь список

    1. ЖИЛ-БЫЛ ПЁС (режиссер — Эдуард Назаров)
    2. ЁЖИК В ТУМАНЕ (режиссер — Юрий Норштейн)
    3. ВИННИ-ПУХ (режиссер — Федор Хитрук)
    4. ВАРЕЖКА (режиссер — Роман Качанов)
    5. КАНИКУЛЫ БОНИФАЦИЯ (режиссер — Федор Хитрук)
    6. СКАЗКА СКАЗОК (режиссер — Юрий Норштейн)
    7. ЦАПЛЯ И ЖУРАВЛЬ (режиссер — Юрий Норштейн)
    8. ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ (режиссер — Федор Хитрук)
    9. МАЛЫШ И КАРЛСОН (режиссер — Борис Степанцев)
    10. КОРОВА (режиссер — Александр Петров)
    11. СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА (режиссер — Лев Атаманов)
    12. ЧЕБУРАШКА (режиссер — Роман Качанов)
    13. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ (режиссер — Фёдор Хитрук)
    14. ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА (режиссер — Александр Татарский)
    15. ПУТЕШЕСТВИЕ МУРАВЬЯ (режиссер — Эдуард Назаров)
    16. ПАДАЛ ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ (режиссер — Александр Татарский)
    17. РОЖДЕСТВО (режиссер — Михаил Алдашин)
    18. БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (режиссер — Инесса Ковалевская)
    19. НА КРАЮ ЗЕМЛИ (режиссер — Константин Бронзит)
    20. ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА (режиссер — Лев Атаманов)
    21. МАУГЛИ (режиссер — Роман Давыдов)
    22. ТОПТЫЖКА (режиссер — Федор Хитрук)
    23. ВОЛШЕБНОЕ КОЛЬЦО (режиссер — Леонид Носырев)
    24. КРОКОДИЛ ГЕНА (режиссер — Роман Качанов)
    25. ЛИСА И ЗАЯЦ (режиссер — Юрий Норштейн)
    26. МАРТЫНКО (режиссер — Эдуард Назаров)
    27. ПОЧТА (режиссеры — Михаил Цехановский, Вера Цехановская)
    28. ЖИЛ-БЫЛ КОЗЯВИН (режиссер — Андрей Хржановский)
    29. ВИННИ-ПУХ ИДЁТ В ГОСТИ (режиссер — Федор Хитрук)
    30. МОЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРОКОДИЛ (режиссер — Вадим Курчевский)
    31. СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА (режиссер — Андрей Хржановский)
    32. ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ (режиссер — Федор Хитрук)
    33. ЗАКОЛДОВАННЫЙ МАЛЬЧИК (режиссеры — Владимир Полковников, Александра Снежко-Блоцкая)
    34. 38 ПОПУГАЕВ (цикл фильмов) (режиссер — Иван Уфимцев)
    35. ГАГАРИН (режиссер — Алексей Харитиди)
    36. ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ (режиссер — Борис Степанцев)
    37. НУ, ПОГОДИ! (цикл фильмов) (режиссер — Вячеслав Котеночкин)
    38. КОНЁК-ГОРБУНОК (режиссер — Иван Иванов-Вано)
    39. КТО СКАЗАЛ МЯУ? (режиссер — Владимир Дегтярев)
    40. НЮРКИНА БАНЯ (режиссер — Оксана Черкасова)
    41. ХАЛИФ-АИСТ (режиссер — Валерий Угаров)
    42. КАРЛСОН ВЕРНУЛСЯ (режиссер — Борис Степанцев)
    43. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ (режиссер — Александр Татарский)
    44. СТАРИК И МОРЕ (режиссер — Александр Петров)
    45. НЕОБЫКНОВЕННЫЙ МАТЧ (режиссеры — Мстислав Пащенко, Борис Дежкин)
    46. БОЛЕРО (режиссер — Иван Максимов)
    47. ЕГО ЖЕНА КУРИЦА (режиссер — Игорь Ковалев)
    48. АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК (режиссер — Лев Атаманов)
    49. СЕРАЯ ШЕЙКА (режиссеры — Леонид Амальрик, Владимир Полковников)
    50. СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА (режиссер — Александр Петров)
    51. ШАЙБУ! ШАЙБУ!! (режиссер — Борис Дежкин)
    52. Я К ВАМ ЛЕЧУ ВОСПОМИНАНЬЕМ (режиссер — Андрей Хржановский)
    53. 5/4 (режиссер — Иван Максимов)
    54. БРЭК! (режиссер — Гарри Бардин)
    55. ЖУРАВЛИНЫЕ ПЕРЬЯ (режиссер — Идея Гаранина)
    56. ОСТРОВ (режиссер — Федор Хитрук)
    57. ПОЛИГОН (режиссер — Анатолий Петров)
    58. КЛУБОК (режиссер — Николай Серебряков)
    59. ЛЕВША (режиссер — Иван Иванов-Вано)
    60. ЖИХАРКА (режиссер — Олег Ужинов)
    61. ДЕВОЧКА ДУРА (режиссер — Зоя Киреева)
    62. КЕЛЕ (режиссеры — Михаил Алдашин, Пеэп Педмансон)
    63. РОЗОВАЯ КУКЛА (режиссер — Валентин Ольшванг)
    64. ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО (режиссер — Владимир Попов)
    65. ТАЙНА ТРЕТЬЕЙ ПЛАНЕТЫ (режиссер — Роман Качанов)
    66. ЧЕЛОВЕК В РАМКЕ (режиссер — Федор Хитрук)
    67. ЧИПОЛЛИНО (режиссер — Борис Дёжкин)
    68. МОЛОКО (режиссер — Игорь Ковалев)
    69. УМКА (режиссеры — Владимир Попов, Владимир Пекарь)
    70. ПРО СИДОРОВА ВОВУ (режиссер — Эдуард Назаров)
    71. СЕВИЛЬСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК (режиссер — Наталия Дабижа)
    72. Я ЖДУ ПТЕНЦА (режиссер — Николай Серебряков)
    73. ВЕТЕР ВДОЛЬ БЕРЕГА (режиссер — Иван Максимов)
    74. ДЮЙМОВОЧКА (режиссер — Леонид Амальрик)
    75. СЕЧА ПРИ КЕРЖЕНЦЕ (режиссеры — Иван Иванов-Вано, Юрий Норштейн)
    76. ГОЛУБОЙ ЩЕНОК (режиссер — Ефим Гамбург)
    77. ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ (режиссер — Ефим Гамбург)
    78. МЕСТЬ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА (режиссер — Владислав Старевич)
    79. РУСАЛКА (режиссер — Александр Петров)
    80. БАБУШКА (режиссер — Андрей Золотухин)
    81. БАЛЕРИНА НА КОРАБЛЕ (режиссер — Лев Атаманов)
    82. ПРО РАКОВ (режиссер — Валентин Ольшванг
    83. СТРЕКОЗА И МУРАВЕЙ (режиссер — Владислав Старевич)
    84. ШИНЕЛЬ (фрагменты) (режиссер — Юрий Норштейн)
    85. БОЛЬШАЯ МИГРАЦИЯ (режиссер — Юрий Черенков)
    86. ГЕРАКЛ У АДМЕТА (режиссер — Анатолий Петров)
    87. ПОДРУЖКА (режиссер — Елена Гаврилко)
    88. СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КОЛОБКИ (режиссеры — Александр Татарский, Игорь Ковалев)
    89. ШКАТУЛКА С СЕКРЕТОМ (режиссер — Валерий Угаров)
    90. МОЯ ЛЮБОВЬ (режиссер — Александр Петров)
    91. KJFG #5 (режиссер — Алексей Алексеев)
    92. КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ (режиссеры — Александр Татарский, Игорь Ковалев)
    93. БАЛАГАН (режиссер — Идея Гаранина)
    94. И с Вами снова я… (режиссер — Андрей Хржановский)
    95. КОНТАКТ (режиссер — Владимир Тарасов)
    96. ОГРАБЛЕНИЕ ПО… (режиссер — Ефим Гамбург)
    97. БУРЕВЕСТНИК (режиссер — Алексей Туркус)
    98. ПУДЯ (режиссер — Софья Кравцова)

    (Двух картин в списке действительно не хватает — прим. МирФ)

    Спасибо за наводку телеграм-каналу Большого фестиваля мультфильмов!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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