«Не трогай кнопки» — трейлер «Мандалорца и Грогу»

Новинки

Дмитрий Кинский
17 февраля 17:09
1 минута на чтение
Lucasfilm опубликовала новый трейлер фильма «Мандалорец и Грогу», действие которого развернется после событий третьего сезона «Мандалорца».
Режиссером и одним из сценаристов картины выступает Джон Фавро, а главные роли исполнили Педро Паскаль, Джереми Аллен Уайт, Сигурни Уивер, Джонатан Койн и не только.
Премьера состоится 22 мая.
Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

