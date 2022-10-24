Некоторые сценаристы «Ведьмака» высмеивали оригинальные книги и игры

Бывший член команды сценаристов «Ведьмака» и «Кошмара волка» Бо ДеМайо рассказал, что некоторые его коллеги высмеивали оригинальные книги Анджея Сапковского и игры CD Projekt RED.

Тем не менее он не стал сильно углубляться в эту тему и называть имена этих людей — не исключено, что они уже даже не занимаются сериалом.

Когда я работал над «Ведьмаком», некоторые сценаристы не были фанатами этой серии или вовсе активно высмеивали исходный материал. <…> Вы должны уважать первоисточник, прежде чем вам будет дозволено привнести что-то к его наследию.

Что интересно, ранее сценарист Мэтью Д’Амброзио заявил, что Бо «бесцеремонно» уволили за «физическое и эмоциональное» насилие.